Адвокаты сотрудников ПАО «Татфондбанка» и ООО ИК «ТФБ Финанс» обжаловали аресты своих подзащитных.

Верховный суд РТ рассмотрел жалобу подозреваемого в хищении 90 млн рублей у вкладчиков-инвесторов «ИК «ТФБ Финанс». Жалоба не была удовлетворена судом и топ-менеджер остался в СИЗО. Адвокат обвиняемого по делу о хищении средств клиентов инвесткомпании «ТФБ-Финанс» просил для своего подзащитного изменения меры пресечения на домашний арест.

Ранее апелляцию на заключение под стражу подали трое известных фигурантов громкого дела. Однако Верховный суд РТ оставил в силе все решения Советского районного суда Казани о заключении под стражу названных лиц. Таким образом, они пробудут в СИЗО № 2 как минимум до начала апреля.