О том, как не стать жертвой обмана и защитить своих близких от мошенников рассказали работникам крупных казанских предприятий полицейские в рамках акции «Осторожно-мошенники!».

В начале встречи заместитель начальника полиции Управления МВД России по г.Казани Ленар Гайсин ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой, сложившейся на территории города и рассказал, что силами участковых уполномоченных полиции ежедневно, в ходе отработки жилого сектора, проводятся профилактические беседы с жителями района на предмет своевременного уведомления сотрудников полиции о возможных совершениях в отношении них мошенничеств. Помимо этого ведется работа по информированию населения, путем размещения листовок на подъездах домов и общественных местах.

«Пожилые люди не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому хотелось бы обратиться к их детям и внукам – почаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте их о возможной опасности», - отметил Гайсин.

Не остались без внимания и вопросы участия граждан в охране общественного порядка. Безопасность города во многом зависит и от самих граждан, их активной позиции. Существенную помощь полиции оказывают добровольные народные дружины, численность которых на сегодняшний день - свыше двух с половиной тысяч человек. Еженедельно на охрану общественного порядка на городских улицах заступает до 400 дружинников, которые совместно с участковыми уполномоченными полиции осуществляют патрулирование административных участков и обход жилого сектора. «Полицейским важна помощь казанцев в охране общественного порядка. Поэтому создание и укрепление института добровольных народных дружин во многом способствует повышению правосознания граждан, снижению криминальной напряженности на улицах и в общественных местах», - добавил выступающий.

В конце мероприятия Ленар Равилович поблагодарил всех присутствующих за активное участие во встрече.