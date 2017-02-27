По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленников.

В Казани две женщины отдали мошенникам 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

В первом случае пострадавшей оказалась 62-летняя женщина Приволжского района. Потерпевшая сообщила в полицию, что стала жертвой мошенников. По словам местной жительницы, ей позвонил неизвестный мужчина и под предлогом помощи в разблокировке банковской карты похитил 8 тысяч рублей.

Такой же случай произошел с 44-летней жительницей Московского района. В данном случае было похищено 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ведет поиски злоумышленников.