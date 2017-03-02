Казанскому «Ак Барсу» хватило пяти матчей в противостоянии с «Салаватом Юлаевым», чтобы вырвать победу в непростой серии игр на вылет очередного розыгрыша Кубка Гагарина.

На льду «Татнефть-Арены» обе команды выдали настоящий триллер. За три с половиной периода было заброшено всего три шайбы, но матч держал зрителей в напряжении. Уже в первом периоде хозяева при игре в большинстве открыли счет – бросок Джастина Азеведо подправил в ворота Федор Малыхин – 1:0.

«Ак Барс» уверенно контролировал ход игры, но на 52-й минуте уфимцы сотворили локальное чудо – Арзамасцев в большинстве счет сравнял – 1:1. Встреча перетекла в овертайм, на 9-й минуте которого «Ак Барс» благодаря голу Иржи Секача одержал победу, который и вывел казанцев в четвертьфинал Кубка Гагарина.