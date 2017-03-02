Суммарная задолженность по заработной плате в республике уменьшилась на 9 159,7 тыс. рублей.

Именно такая сумма выплачена в феврале текущего года 1221 работнику 11 предприятий Агрызского, Лаишевского, Мамадышского, Чистополького и Черемшанского районов республики, а также Казани, Набережных Челнов, осуществляющих свою деятельность в отрасли сельского хозяйства и строительства, в сфере оказания услуг.

Среди предприятий, выплативших своим сотрудникам задержанную ранее заработную плату, числятся: ООО «Агрофирма Агрыз» (4823 тыс. рублей выплачено 760 работникам), ЗАО КСУ «Гидроспецстрой» (120 тыс. рублей выплачено 2 работникам), Мамадышское РАЙПО (134 тыс. рублей выплачено 18 работникам), ООО «Фрегат» (353 тыс. рублей выплачено 14 работникам) и другие.

Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена.

Вместе с тем, напоминаем, что о фактах невыплаты заработной платы следует обращаться в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.