Недавно в Альметьевском краеведческом музее прошла выставка «Жизненный багаж».



Первая выставка из этой серии состоялась в музее в 2015 году и вызвала большой резонанс у посетителей. Цель ее - обратить внимание людей на бесперспективность и обреченность общества потребления, показать, что в нашей жизни есть не только материальный багаж, который со временем теряет свою значимость. Есть непреходящие ценности, которые и составляют наш истинный жизненный багаж - духовный, эмоциональный, чувственный, интеллектуальный. Это багаж, который никто не сможет украсть, который мы берем в вечность и оставляем нашим детям как память, напутствие.

На выставке «Жизненный багаж» нет привычных витрин. Все экспонаты лежат в старых потертых чемоданах. А чемоданы - это вехи, в которые укладывается наш жизненный багаж: счастье, печаль, поиск истины, жизненный опыт, страх, доброта, любовь… Коллекция чемоданов заполнена не только символичными вещами, но и реальными предметами-образами, которые у каждого вызывают сугубо личные ассоциации.

Кого-то первая выставка удивила, кого-то возмутила, кого-то восхитила… Закрытие выставки тогда было приурочено к «Ночи искусств», и большое число отзывов мы получили уже после ее окончания.

В этом году сотрудники музея решили ненадолго вернуть выставку. Конечно, она несколько видоизменилась. В чемоданах появились новые предметы-ассоциации, выставка пополнилась фотографиями из коллекции Николая Александровича Беляева. Черно-белые фотографии, развешанные как белье на веревке, погружают зрителей в размышления о себе и окружающем мире, о жизни и вечности...