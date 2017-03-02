Отшумела широкая Масленица с пышными проводами зимы, после чего приход весны по законам природы становится неизбежным. Об особенностях первого весеннего месяца рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Красавице весне не терпится совладать с седой старушкой зимой. Но придется немного подождать. Так уж повелось, что пришедшему марту-зимобору поначалу предстоит и хмурым казаться, и холодным. Зато потом он разом обретет и звон, и запах, и цвет. Не зря про март в народе говорят: «Март неверен - то плачет, то смеется». Кстати, свое имя первый месяц весны получил от римлян, назвавших его в честь бога войны Марса. Отсюда и его предназначение - с зимой воевать.

Древнерусское название марта сухий намекает на бедность этого месяца на осадки. Более современное название марта протальник говорит о бурном таянии снегов. В народе не зря приметили, что «в марте и курица из лужи напьется».

Март считается первым весенним месяцем, но фенологи уточняют: март - предвесенье. Ведь в начале месяца зима еще упорно сопротивляется весенним преобразованиям, грозит снежными метелями и морозными ночами. Зато со второй половины марта-капельника солнышко греет день ото дня все сильнее, снег на крышах плавится и капель начинает по-особому весело звенеть. Ближе к концу весна начинает проявляться стремительно: южные ветры несут оттепели, «снежный трон» зимы начинает разрушаться, пробуждаются реки и прилетают птицы - долгожданные вестники весны. Издревле в народе отмечали: «Грач на проталину, скворец на прогалину».

Какой бы весна ни удалась - холодной или теплой, затяжной или скорой, она всегда желанна. Излом зимы знаменуется, к примеру, рождением после зимнего перерыва веселых кучевых облаков. В марте «кучевки» легкие и в настежь распахнутом синем небе плывут навстречу весне как белоснежные паруса.

По многолетним данным, средняя температура марта в Казани составляет 5,1 гр. мороза. Месячная сумма осадков, выпадающих в течение марта, самая меньшая в году - в среднем по Казани всего 27 мм, что почти в три раза меньше, чем выпадает за один летний месяц.

По прогнозу Гидрометцентра, март этого года в Татарстане прогнозируется теплее обычного на 1 - 2 градуса. По количеству же осадков он не будет сильно отличаться от обычного и окажется богат на погожие дни.

Начался март со слабо морозной погоды. Практически до конца первой декады будут преобладать температуры ночью до 1 - 6 гр. мороза, днем около нуля. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем мороси. Местами с кратковременными метелями и порывистым ветром. К середине месяца морозы снова немного окрепнут - до 8 - 13 градусов. Ближе к 20-м числам потеплеет - прогнозируется облачная погода со снегом, слабые ночные морозы, днем оттепели до 3 градусов. С начала третьей декады небо очистится от тяжелых туч, будут преобладать слабо морозные ночи, в дневные часы столбик термометра уже уверенно скакнет от нуля до 5 гр. тепла. Начнется интенсивное оседание и таяние снега - придется доставать резиновые сапоги, ведь нынче запасы снега в два с половиной раза превышают норму. Но к концу марта зима еще отвоюет свои права на несколько дней - местами температура опустится до 5 - 10 гр. мороза, однако днем на солнце снова оттепели - до 2 - 5 гр. выше нуля.

Существует распространенная закономерность - чем суше погода в марте, тем обильнее ожидается урожай. Обращайте внимание на то, с какой стороны от муравейников начинает таять снег: если с северной - то это хорошо, поскольку продолжительное раннее тепло поможет будущему урожаю озимых культур окрепнуть. А если с южной стороны - следует ожидать дождливые и холодные летние месяцы, и надежды на хороший урожай весьма слабые.

По данным климатического архива по Казани за 146-летний ряд наблюдений, самая низкая температура - 31,7 гр. мороза - отмечалась 4 марта 1963 года. Самая высокая температура была зафиксирована 31 марта 2007 года в Авиастроительном районе Казани и составила 14,9 гр. тепла. Интересно, что с начала метеонаблюдений в Казани с 1871 года были побиты рекорды дня по максимальным температурам: 3 марта в 2008 году, 9 марта в 2016-м, 10 и 12 марта в 2014-м, 11 марта в 2016-м, 14, 15, 17, 18, 19 и 20 марта в 2015-м, 21 марта в 2007-м, 22 марта в 2002-м, 23, 24 и 25 марта в 2014-м, 26, 27, 28 и 29 марта в 2008-м, 30 и 31 марта в 2009 году. Таким образом, 21-й век поистине рекордсмен - за 16 лет уже зафиксировано 22 рекорда тепла указанных дней марта!