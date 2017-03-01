23-летней Гульназ Саллямовой из Казани необходима сложнейшая операция по вживлению титановой конструкции в позвоночник.

Сделать ее и обеспечить восстановительный процесс готовы в современном центре нейрохирургии в Москве. После операции, как говорят врачи, органы «начнут вставать на свои места», пропадет реберный горб, и со временем спина девушки станет ровной. Это самая заветная мечта Гульназ!

С рождения у девушки диагностировали ДЦП, а в подростковом возрасте на его фоне стал развиваться сколиоз. Из-за него все дни своей жизни Гульназ вынуждена проводить в инвалидном кресле и носить жесткий корсет, ограничивая себя в движениях, испытывая сильную боль.

- Хочется, чтобы в моей жизни поскорее настал тот замечательный день, когда я больше не буду задыхаться из-за зажатых легких, когда больше не будет болеть спина из-за нагрузки на искривленный позвоночник и больше не будет ночей, когда жгучие ранки, оставленные жестким корсетом, ноют и мучают, - делится Гульназ.

Девушка намерена бороться и идти до конца. Сейчас она учится на психолога и пишет статьи на темы психологической помощи людям, основываясь на личном опыте. Такая поддержка, по мнению Гульназ, поможет людям преодолеть жизненные трудности и сделает их жизнь хоть немного счастливее.

Фонд помощи «География Добра» присоединился к сбору средств для Гульназ Саллямовой, там публикуется подробный отчет о денежных поступлениях для девушки. Гульназ активно поддерживают в социальных сетях. Больше половины средств уже собрано. Эстафета добрых дел продолжается, а значит, у Гульназ есть шанс на выздоровление.