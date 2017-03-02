Православные вступили в Великий пост. Конечно же, мы поддержим своих читателей - предлагаем им интересные и простые в приготовлении рецепты постных вкусных и сытных блюд.



Рулеты с чечевично-грибной начинкой

Ингредиенты: чечевица - 2 стакана, шампиньоны - 300 г, морковь свежая - 2 шт., лук репчатый - 2 шт., томатная паста - 1 ст. ложка, соль и хмели-сунели по вкусу, чеснок - 2 дольки, лаваш - 10 шт., растительное масло для обжарки овощей и лепешек.

Чечевицу промыть, положить в кастрюлю, залить тремя стаканами воды и варить до полной готовности. Из моркови, лука и томата готовим поджарку. Отдельно обжарить мелко нарезанные грибы. Подготовленную чечевицу пюрировать в блендере, добавить в нее поджарку и грибы. Хорошо перемешать, посолить, приправить хмели-сунели. На лаваши разложить начинку и завернуть конвертом. Кто следит за весом, может есть в таком виде. Кому не страшны лишние калории, может обжарить лаваш с чечевицей на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.

Тушеные овощи

Ингредиенты: замороженные стручковая фасоль и зеленый горошек - по 500 г, морковь свежая и лук репчатый - по 2 шт., консервированные помидоры - 3 шт., кабачковая икра (можно магазинную) - 100 г, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, черствый батон - 3 - 4 ломтя, помидорный рассол - 0,5 стакана.

Лучше всего использовать для готовки мультиварку, но в обычной утятнице тоже хорошо получается. Лук и морковь очистить, нарезать на кубики. Так же поступить с консервированными помидорами. Подготовленные овощи обжарить на растительном масле минут 5 - 7. Затем в утятницу сложить фасоль, горох, обжаренные овощи, кабачковую икру, влить помидорный рассол и тушить все на небольшом огне час. За это время черствый батон нарезать на кубики и обжарить на растительном масле. При подаче овощи посыпать сверху обжаренными гренками.

Приятного аппетита!