В Казани пройдут показы фильмов в рамках Дней индийской культуры в Республике Татарстан, приуроченных к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Индией и Россией.



13 марта в кинотеатре «Мир» казанцы посмотрят картину «Барфи!» (12+) (2012 год, режиссер Анураг Басу). В сознании Шрути любовь - это возвышенное чувство навсегда, когда два человека живут вместе и умирают вместе, оставляя после себя красивые воспоминания. Барфи, глухонемой парень из Дарджилинга, стал для нее тем самым человеком, с которым она хотела разделить каждую минуту своей жизни. Но как часто бывает, родительская прагматичность вмешивается в чистые надежды молодых, чтобы разрушить зарождающиеся чувства.

14 марта в кинотеатре покажут фильм «Видимость» (16+) (2015 год, режиссер Нишикант Камат). Главный герой картины Виджай Салгаонкар работает на сеть кабельного телевидения в отдаленной и холмистой деревне на Гоа. Он счастливо живет со своей женой Нандини и двумя дочерьми. Сирота с четырьмя классами образования, Виджай упорно работает, чтобы обеспечить семью.

Вход свободный, сообщается на сайте мэрии Казани.