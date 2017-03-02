В России, как и в Татарстане, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной преждевременного ухода из жизни. А по уровню смертности от болезней сердца наша страна занимает одно из лидирующих мест в мире. Как с этим бороться? Можно ли изменить подобные показатели?



В Казани в рамках второго этапа национального проекта «Ваше здоровье - будущее России» специалисты обсудили проблемы роста сердечно-сосудистых заболеваний и пути их решения. Проект прежде всего направлен на повышение интереса горожан к собственному здоровью и к раннему началу лечения.

В России среди общей смертности населения сердечно-сосудистые заболевания составляют 57%. Такого высокого показателя нет ни в одной развитой стране мира. В год от болезней сердца в стране умирает 1 миллион 300 тысяч человек. Это сравнимо с населением крупного областного центра.

В сложившейся ситуации главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ, академик РАН, профессор Ирина Чазова призывает россиян обратить внимание на необходимость ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, более 50% населения нашей страны страдают от повышенного уровня холестерина в крови. Однако 80% из них даже не знают свой уровень холестерина. Несмотря на доступность высокотехнологичной медпомощи, создание сосудистых центров, освоение новых технологий, без профилактики и раннего выявления невозможно достичь желаемых результатов.

- Только так мы будем двигаться вперед, повышая ответственность каждого гражданина за свое здоровье, вовлекая его в этот процесс. Система здравоохранения имеет весьма ограниченные ресурсы. Вот если мы будем вместе с пациентом, сможем убедить его, поможем понять смысл его духовного, нравственного и сердечного здоровья, то тогда нам удастся достичь тех результатов, о которых мы говорим, - добавил председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор Дмитрий Морозов.

Врачи рассказали, что артериальная гипертония является самым распространенным в мире заболеванием и одним из главных факторов риска развития инсульта и инфаркта, особенно в молодом возрасте. В США с 1972 года осуществляется программа борьбы с артериальной гипертонией. За это время американцам удалось снизить смертность от инсультов на 60%, от ишемической болезни сердца - на 53%.

Больным с артериальной гипертонией Ирина Чазова дала несколько советов. Во-первых, необходимо ограничить потребление соли до 5 - 6 граммов в сутки. Во-вторых, важно научиться пить умеренно: не более 20 - 30 граммов этанола в сутки для мужчин и 10 - 20 граммов для женщин. Это рюмка водки, бокал вина или кружка пива, но не более. В-третьих, рекомендуется есть как можно больше свежих овощей, фруктов, молочных продуктов с низким содержанием жиров. Необходимо следить и за фигурой. У мужчин окружность талии должна составлять не более 102 см, у женщин - не более 88 см. Также не пренебрегайте умеренной динамической физической активностью. Пять дней в неделю хотя бы по 30 минут необходимо заниматься. При этом самой физиологичной и правильной нагрузкой, которая позволяет снижать вес и контролировать артериальное давление, является именно ходьба. Наконец, немаловажное значение имеет отказ от сигарет. У курильщиков риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 17%, а при наличии сахарного диабета - до 30%.

Особое внимание на питание обратил министр здравоохранения РТ Адель Вафин:

- Для нас неправильное питание - это вообще национальное бедствие. 75% населения России потребляют мало фруктов и овощей. Татарстан не исключение. Надо действительно начинать с себя. В 2015 году, когда Владимир Владимирович Путин объявил Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, я как министр здравоохранения принял решение: все, что говорю, буду делать сам. С того момента я сбросил 12 кг. Это не диета, а рациональное питание. Я ставил над собой эксперименты, уезжая в отпуск. Там холестерин был высокий. Две недели рационального питания с содержанием зелени, оливкового масла, морепродуктов, с ограничением употребления мяса позволили снизить уровень холестерина в 1,5 раза.

Кроме того, каждый вечер я проходил 15 - 17 тысяч шагов. На самом деле все работает. Для того чтобы выработалась привычка, рекомендации необходимо выполнять в течение полугода.

Кроме того, министр призвал контролировать регулярный прием назначенных препаратов. Любой перерыв, любое снижение концентрации действующего вещества в крови может привести к гипертоническому кризу, инсульту, инфаркту. Вот это самое страшное. Однако население недооценивает серьезность осложнений. Мы должны помнить, что наше здоровье прежде всего в наших руках.