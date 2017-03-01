С начала этого года в Управление Росреестра по Республике Татарстан стали часто поступать обращения граждан с вопросами о том, почему приостановлена регистрация прав на недвижимость, срок приостановки такой длительный - 3 месяца, что нужно предпринять в таком случае.



Начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Эндже Мухаметгалиева дала разъяснения.

Вступивший в силу с 1 января федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в отличие от ранее действовавшего закона предусматривает новые основания и сроки для приостановления государственного кадастрового учета и государственной регистрации права. В большинстве случаев при наличии на то причин принятие окончательного решения по представленным документам откладывается на 3 месяца. Но при этом новым законом о регистрации четко предусмотрено, что приостановление осуществляется на срок до устранения причин, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении, но не более 3 месяцев. Это значит, если причины приостановления устранены до истечения указанного в уведомлении срока, регистрация будет возобновлена в кратчайшие сроки.

Однако нередки ситуации, когда в течение указанного срока причины приостановления не были устранены. В этом случае государственный регистратор обязан принять решение об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права. Но у заявителя всегда есть возможность самому продлить срок приостановления для устранения замечаний. Согласно новому закону о регистрации этот срок может достигать 6 месяцев. Кроме того, заявитель вправе подать заявление о прекращении регистрации и возврате документов, а после устранения замечаний в любое время представить документы повторно.

Если получено уведомление о приостановлении, внимательно прочтите его текст. Обратите внимание на то, какие действия предприняты государственным регистратором для устранения замечаний и что предлагается совершить заявителю. Как показывает практика работы отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц, в большинстве случаев заявителям нет необходимости представлять какие-либо дополнительные документы, достаточно дождаться, когда государственный регистратор для устранения возникших у него вопросов получит на свой запрос ответ от полномочного органа. После поступления указанного ответа при условии устранения всех причин приостановления регистрация будет возобновлена до истечения срока приостановления.



Кстати

На официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru в рубрике «Электронные услуги» работает сервис «Проверка исполнения запроса (заявления)». Заявители самостоятельно могут узнать, на какой стадии рассмотрения находятся поданные документы. Для этого нужно ввести номер своей заявки, который указан в выданной заявителю описи принятых документов, и нажать на кнопку «проверить». Кроме того, получить информацию о готовности документов можно в круглосуточном режиме по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).