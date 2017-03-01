Все чаще наши граждане совершают покупки и продажи в интернете, туда же обращаются за различными услугами. Удобно, выгодно. Но и рискованно - можно попасться на уловки мошенников. Недавно челнинский предприниматель стал жертвой мошенников, решив воспользоваться услугами через интернет.



Обратившись в полицию, 40-летний руководитель одного из челнинских ООО сообщил, что преступники похитили 6 пар колес от трактора, общая стоимость которых составила 6 миллионов рублей.

Мужчина объяснил: мошенники воспользовались тем, что предприятие разместило объявление на одном из интернет-сайтов о необходимости доставки груза из автограда в Липецкую область. Через некоторое время на связь вышел мужчина, который взялся выполнить этот заказ. Он представил ксерокопии всех необходимых в таких случаях документов. А дальше события развивались так. 21 февраля колеса были погружены в автомашину, заявленную в предоставленных документах, и водитель, нанятый для перевозки груза, отправился в путь. 23 февраля он перестал выходить на связь.

Проверив репутацию водителя и его работодателя в интернете, потерпевшие обнаружили, что эти люди подозреваются в многочисленных мошенничествах. После этого предприниматели обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности аферистов и их задержание.

Для того чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, сотрудники МВД по РТ рекомендуют обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов.

1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам, которые существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв. Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах, она не должна сильно отличаться. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограниченно», «спешите купить», «реализация таможенного конфиската», «голландский аукцион».

2. Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении интернет-покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара. Проверьте рейтинги продавца в платежных системах.

3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить предоплату. Выбирая из нескольких магазинов, отдавайте предпочтение тому, в котором есть возможность забрать товар самостоятельно. Злоумышленники могут представить поддельные квитанции об отправке товара транспортной компанией.

4. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте интернет-магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность. Внимательно изучите сведения о продавце. Если на сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли он существует. Часто злоумышленники указывают несуществующие адреса, по приведенным адресам могут располагаться другие организации. Проверьте отзывы о магазине в открытых интернет-рейтингах, пролистайте их как можно дальше. Злоумышленники могут прятать негативные отзывы за десятками фальшивых положительных оценок. В случае совершения покупок посредством электронных досок объявлений посмотрите историю сделок продавца и ознакомьтесь с его рейтингом.

5. Отсутствие у продавца или магазина истории. Если интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть опасной. Создание интернет-магазина - дело нескольких часов, изменение его названия и переезд на другой адрес - дело нескольких минут.

6. Неточности или несоответствия в описании товара. Если в описании товара присутствуют явные несоответствия, следует осторожно отнестись к подобному объявлению. Сравните описание товара с описаниями на других интернет-ресурсах.

7. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения покупки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что может измениться цена или товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры. Оцените все нюансы сделки, проверьте платежную информацию и при наличии любых сомнений отложите сделку.

8. Подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта. Ожидая перевода денег, продавцы в социальных сетях часто направляют изображение своего паспорта покупателю с целью подкупить его доверие. Но при современном развитии техники изготовить изображение паспорта на компьютере не представляет никакого труда, а значит, это не может подтверждать личность продавца.