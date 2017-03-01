На одном из недавних совещаний в мэрии руководитель комитета физкультуры и спорта исполкома города Светлана Вострикова заявила, что средняя зарплата детского тренера в столице РТ составляет 19,7 тысячи рублей и в этом году она будет поднята до 25 тысяч рублей.

Корреспондент «Казанских ведомостей» сообщила эту благую весть тренеру детской хоккейной команды одной из школ города Илье Артамонову.

Илье 27 лет. В спорте он с юного возраста - с 5 лет обучался в футбольном клубе «Рубин». С 20 сам стал обучать детей, только не футболу, а хоккею.

- Илья, на ваш взгляд, у детского дворового спорта есть будущее?

- Несомненно, есть. Тем более в последние годы ему стали уделять внимание. Правда, не совсем достаточное, какое было в советские годы.

- Что вы имеете в виду?

- У большинства дворовых команд, которые закреплены за средними школами, ощущаются финансовые проблемы. У меня в команде 18 ребят.

Стало быть, необходимо столько же комплектов обмундирования и спортивного инвентаря. На деле всего 10 форм. Ребята вынуждены переодеваться и по очереди выходить на лед. Ненормально? Думаю, с этим трудно не согласиться. Другая проблема - нет теплой раздевалки. Мальчишки вынуждены переодеваться либо в школе, либо на улице, если позволяет погода, что тоже не совсем правильно.

- Кто наводит порядок на хоккейных коробках, следит за состоянием льда?

- Мы с ребятами. Сами заливаем лед, сами чистим от снега. Но тут как раз без претензий - эта нужная для них работа: физическая закалка, трудовые навыки и ответственность за имущество команды. В нашей команде есть ребята, которые занимаются в ледовых дворцах, но помимо этого играют в дворовой команде и наравне со всеми выполняют всю необходимую работу, не отлынивают от нее.

- Говорят, в хоккей мальчишки сейчас играют неохотно.

- Не соглашусь с этим. Мальчишки играют с удовольствием, и детский, подростковый хоккей процветает. Только, увы, не на дворовых площадках, а в ледовых дворцах, где есть все условия, обмундирование, инвентарь. Естественно, эти занятия платные.

- Многие тренеры жалуются на маленькую зарплату. Вас она устраивает?

- Скажем так: на нее не рассчитываю. У меня есть основная работа, где я зарабатываю хорошие деньги, на которые могу содержать семью. За тренерство получаю около 8 тысяч рублей - это то, что остается после вычета подоходного налога. И если бы спорт для меня не был бы важным делом и главным увлечением, то, конечно, на такую зарплату не согласился бы. Детскими тренерами работают только фанаты своего дела.

- Может, вы знаете, как изменить ситуацию?

- Ничего не надо придумывать, а просто вернуться к советской системе дворового хоккея. Тогда над командами шефствовали крупные и средние предприятия города, у ребят было все необходимое, в том числе и транспорт для выездных игр. Школы сами себя с трудом обеспечивают, куда им еще и хоккейные команды содержать.



Кстати

На 13-й сессии Казанской городской Думы мэр города Ильсур Метшин в ответ на вопрос депутата об увеличении зарплаты детским тренерам пообещал вплотную заняться этой проблемой и изучить опыт других российских городов, где тренеры дворовых команд получают по 25 - 30 тыс. рублей.