Такое решение было принято «в целях увековечения памяти выдающегося советского партийного и государственного деятеля», сообщается на сайте исполкома Казани.
Исполнительный комитет Казани издал постановление о наименовании сквера по улице Декабристов, который находится около издательского комплекса «Идел-Пресс». Также в сквере будет установлена информационная стела.
Фикрят Табеев – советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Татарского обкома КПСС, почетный гражданин Казани.
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