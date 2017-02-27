Исполнительный комитет Казани издал постановление о наименовании сквера по улице Декабристов, который находится около издательского комплекса «Идел-Пресс». Также в сквере будет установлена информационная стела.

Фикрят Табеевсоветский партийный и государственный деятель, первый секретарь Татарского обкома КПСС, почетный гражданин Казани.