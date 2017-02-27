Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении Президента Татарстана Рустама Минниханова медалью Столыпина II степени.
Соответствующий документ от 1 марта опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
«За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд наградить медалью Столыпина П. А. II степени президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича», - говорится в распоряжении.
Рустам Минниханов родился 1 марта 1957 года. В 1996-1998 годах занимал должность министра финансов Татарстана, с 1998 по 2010 год - премьер-министр региона. В 2010 году стал президентом Татарстана, сменив на этом посту Минтимера Шаймиева. В 2015 году был переизбран, набрав 94,4% голосов избирателей.
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