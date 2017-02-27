27 и 28 февраля в столице РТ прошел Международный конкурс профессионального мастерства по татарской национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова.

Среди организаторов - Всемирный конгресс татар, Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, мэрия столицы РТ и другие. Корреспондент «Казанских ведомостей» познакомилась с участниками конкурса и теми, кто работал под началом легендарного кулинара Татарстана.

28 февраля кавалеру ордена Ленина и ордена Дружбы народов, заслуженному работнику торговли РСФСР, автору многочисленных книг по кулинарному искусству Юнусу Ахметзянову исполнилось бы 90 лет. К этой дате и был приурочен сей кулинарный конкурс.

Татарская национальная кухня с ее вкусными, понятными, сытными блюдами давно полюбилась не только россиянам, но и жителям дальнего зарубежья. В каждом ресторане Казани, какой бы концепции там ни придерживались, всегда есть блюда национальной кухни.

- Исконно татарские блюда - это бренд нашей республики, что и привлекает туристов, - говорит вице-мэр Казани Евгения Лодвигова. - Необходимо расширять меню, включать новые блюда, ранее неизвестные туристам. И в этом деле конкурс рестораторам в помощь.

По словам организаторов, этот конкурс в Казани проходит уже во второй раз. Первый состоялся 10 лет назад, в 2007 году, также на юбилей мастера.

Есть надежда, что конкурс приживется в Казани, будет проходить ежегодно и соберет огромное количество участников. Кстати, в этом году их состав пока скромный. Из зарубежья приехали, но только из ближнего - из Казахстана. Прибыли команды из Уфы, Пензы. Остальные участники из Татарстана, большинство из Казани.

Самый живописный этап конкурса - «Арт-класс». И хотя он по порядку пятый, любоваться выставленными композициями можно было еще до официального старта конкурса. Они были выполнены из овощей, фруктов, специй, зерновых и бобовых культур, из любого вида теста, карамели, шоколада, марципана и мастики.

На практических заданиях повара приготовили лапшу, кияу пельмэне, супы, второе блюдо и блюдо к чаю. Важное условие - все они должны были соответствовать классической технологии и рецептам Юнуса Ахметзянова, а также современной технологии.

Уже в начале конкурса стало понятно, что жюри будет сложно выбрать победителя. Не только из-за высокого мастерства участников. Блюд более двух десятков - попробуй продегустировать все! Но в составе жюри люди опытные, многие из них работали под началом Юнуса Ахметзянова, считают его своим учителем.

- Мне повезло - удалось поработать с самим мастером и в Доме татарской кулинарии, и на Олимпиаде в Москве, - говорит председатель жюри, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Ринат Залютдинов. - С Юнусом Ахметзяновым было ох как непросто! Требовал он с нас жестко, но благодаря этому его ученики стали мастерами, последователями его дела - пропаганды татарской национальной кухни.