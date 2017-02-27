Уже завтра - 3 марта, баскетбольный клуб «Казаночка» проведет заключительный матч в регулярном чемпионате Российской Премьер-лиги. Соперником наших девчонок будет команда «Спарта Энд К» (Видное).

По иронии судьбы, для обеих команд этот матч станет решающим. Победитель выйдет в 8-ку лучших команд и продолжит выступление за 1-8 места, а вот проигравших ждет утешительный турнир за распределение мест с 9-11.

«Казаночка» уже обыгрывала «Спарту Энд К» в декабре прошлого года. Однако тогда наши соперницы были ослаблены играми европейского кубка.

Нас ждет настоящий бой, в котором лишь одна команда сумеет выполнить задачу на сезон. Ждем всех на игре - 3 марта в 18.00, малый зал «Баскет-холла».