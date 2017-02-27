Гендиректор предприятия рассчитывает на выделение бюджетных средств по федеральной программе стимулирования промышленности РФ.

В 2017 году «Метроэлектротранс» планирует приобрести 7 новых трамваев и 15 троллейбусов, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам работы предприятия в 2016 году генеральный директор Асфан Галявов.

Асфан Галявов пояснил, что данные приобретения планируется осуществить за счет программы по поддержке промышленности.

Отметим, что в минувшем году в Казани появились 40 новых троллейбусов и 10 новых трамваев.