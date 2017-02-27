Мужчине назначили наказание в виде штрафа.
В столице РТ суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Подпольное казино работало с августа 2016 года. Правоохранительным органам удалось выявить и пресечь деятельность незаконного заведения. Из помещения были изъяты 9 мониторов, 9 клавиатур и 5 игровых устройств. Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил местному жителю наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства.
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