В первом стыковом матче за право играть в плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом хоккеисты казанского «Динамо» в Кемерово уступили местному клубу «Кузбасс»- 2:4 (1:3).

Уже на 6-й минуте кемеровчане открыли счет, а на 27-й минуте его удвоили (2:0). На 37-й минуте положение динамовцев стало угрожающим – 0:3. И все же на 43-й минуте Алексей Веселов забил первый ответный мяч – 3:1.

Но на 53-й минуте встречи счет опять увеличивается в пользу хозяев – 4:1.

На 67-й минуте казанцы упускают возможность сократить счет до минимума – Геннадий Бочкарев пробил мимо ворот. Еще через 12 минут ситуация почти повторяется – Бочкарев с «точки» попадает во вратаря. Удивительный факт – все голы в этом матче были забиты с игры, без «стандартов». И на 85-й минуте Алексей Веселов не нарушает статистику – 4:2. А за полторы минуты до окончания встречи уже кемеровчанин Вадим Стасенко «прощает» с «точки» казанцев. Этот счет сохраняет для динамовцев шансы на благополучный исход противостояния перед ответной игрой в Казани 4 марта.