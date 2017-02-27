48-летний уроженец Альметьевска долгое время не платил за жилищно-коммунальные услуги. В результате у мужчины образовался долг в 258 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебный пристав принял решение о наложении запрета на регистрационные действия в отношении квартиры неплательщика. Иными словами, гражданин не смог бы ее продать. Копии постановления были вручены должнику.
Сотрудники службы судебных приставов уже собирались «навестить» нерадивого жильца, чтобы арестовать бытовую технику, однако повторного визита не потребовалось – собственник жилплощади, опасаясь за свое имущество, сам явился к приставам и полностью погасил задолженность, в том числе и исполнительский сбор, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.
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