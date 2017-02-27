Овен

Не исключено, что вам вдруг захочется перемен в жизни. Это стремление будет продиктовано желанием как-то обратить на себя внимание окружающих. Но будьте благоразумны, сумейте вовремя остановиться, чтобы заняться текущими делами. То, что вам все-таки удалось, будет эффективно.

Телец

Самым радостным днем этой недели для вас станет 8 Марта - вы будете так привлекательны в этот женский праздник, что человек, который вам симпатизирует, решится на смелый шаг. Так что возможно начало многообещающего романа. Не исключены приятные сюрпризы от коллег и подарки от родственников.



Близнецы

Много времени и душевных сил отнимет у вас общение с коллегами, друзьями и просто знакомыми на этой неделе. В результате вам удастся завязать многообещающие деловые отношения, которые поправят ваше финансовое положение. Но новые друзья могут помешать сохранению старой привязанности.



Рак

Постарайтесь ничего резко не менять в своей жизни. Лучше методично и планомерно работайте над старыми задачами, не рискуйте, не позволяйте себе увлечься несбыточными мечтами и не стройте замки на песке. В отношениях с близкими оставьте возможность для маневрирования.



Лев

Не исключены удачные шаги по служебной лестнице. Возможно наконец исполнение одного из ваших заветных желаний. Впереди вас ждет интересное знакомство, при правильном поведении и благоприятных обстоятельствах оно может перерасти в длительные отношения.



Дева

Эта неделя - время обновления чувств и улучшения контактов с окружающими. Вам удастся решить одну из личных проблем, но только в результате компромисса с обеих сторон. Возможно, удастся побывать на каком-то значимом семейном мероприятии и от души повеселиться.



Весы

Вполне вероятен упадок сил, подавленное настроение и легкое недомогание. Но особых мер предпринимать не нужно - ваш организм справится сам, нужно только разумно чередовать периоды интенсивной физической и деловой нагрузки и крепкий сон. В семейной жизни возможны радостные моменты.



Скорпион

Вам потребуется много сил и времени, чтобы привести в порядок дела, запущенные из-за вашего недавнего нездоровья. Наконец-то удастся помириться с человеком, незначительная ссора с которым вас угнетала. В личной жизни одиноких возможен взлет, появится возможность обрести семью.



Стрелец

Главное для вас на этой неделе - решение семейных вопросов и подготовка по благоустройству дома. Особого вашего внимания потребуют подрастающие дети - неожиданно вы узнаете о их проблемах в школе и со сверстниками. Однако конец недели подарит вам гармонию в душе и покой.

Козерог

Дружеские отношения с человеком, которому вы симпатизируете, могут перерасти в любовные. Не исключены радостные семейные события. Предпраздничные дни не только опустошат ваш кошелек, но и принесут сюрприз в виде неожиданного визита родственников издалека.

Водолей

Не забывайте, что начало весны - самое подходящее время для планирования летнего отдыха. Раннее бронирование путешествия к теплому морю поможет вам хорошо сэкономить. К вашей радости, удастся собрать необходимую для ремонта квартиры сумму и начать долгожданный ремонт.



Рыбы

Вам удастся так построить отношения с окружающими, что личные контакты быстро перерастут в деловые. Даже один продуманный звонок поможет вам получить большую прибыль. Знакомые обратятся к вам за помощью, не отказывайте, поскольку скоро сами в ней будете нуждаться.