Риск инсульта увеличивается с возрастом. Но в наше время это заболевание сильно «помолодело»: 40-летний человек с инсультом уже не редкость. После 55 лет риск развития инсульта возрастает вдвое с увеличением возраста

на каждые 10 лет.



Об этом рассказала главный врач ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Рузалия Хамзина:

- Инсульт - это острое нарушение кровообращения мозга, приводящее к повреждению и отмиранию нервных клеток. Инсульт происходит, если кровеносный сосуд в мозге либо блокируется (бляшкой, тромбом - ишемический инсульт), либо разрывается (геморрагический инсульт). После того как часть нервных клеток погибает, организм утрачивает одну из функций, за которую отвечали погибшие клетки: наступает паралич, потеря речи и другие серьезные нарушения. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт.

- Рузалия Вагизовна, есть ли надежда на восстановление утраченных после инсульта функций?

- Прогноз при инсульте зависит от обширности поражения мозга, но также и от качества оказанной первой помощи, скорости доставки больного в больницу, а в дальнейшем - от правильности и объема реабилитационных мероприятий. От родных и близких послеинсультного больного требуется большое терпение и трудолюбие, чтобы обеспечить ему должный уход во время реабилитации. Поскольку инсульт гораздо легче предупредить, чем вылечить, нужно следить за своим здоровьем и при появлении факторов риска принимать соответствующие меры под контролем врача.

- Можно ли по каким-то признакам понять, что есть реальная опасность наступления инсульта?

- Предвестником инсульта может служить преходящее нарушение мозгового кровообращения, или транзиторная ишемическая атака (ТИА). Она может произойти за недели или месяцы до настоящего инсульта. Это маленький инсульт, временно приостанавливающий циркуляцию крови в мозге. Из-за недостатка крови мозг не может нормально функционировать. Симптомы ТИА очень похожи на симптомы инсульта, однако полностью проходят через 10 - 15 минут. На этом этапе организму еще удается достаточно быстро восстановить нормальное поступление крови и избежать непоправимого.

- А что происходит, если все-таки случился инсульт?

- Определенные области мозга отвечают за движение рук, ног, речь, зрение и так далее. Поэтому последствия инсульта напрямую зависят от того, в какой части мозга произошла катастрофа. Это может быть паралич (полная обездвиженность) или парез (частичное нарушение движений) руки или ноги на стороне, противоположной очагу поражения, а также серьезное нарушение речи, письма, расстройство памяти, нарушение чувствительности и другие.

- Как это проявляется?

- Инсульт чаще всего случается рано утром или поздно ночью. Его первыми признаками являются:

• внезапное онемение или слабость мышц лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела;

• неожиданно появившиеся затруднения артикуляции или восприятия речи, текста;

• резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;

• внезапное нарушение координации движения, шаткость походки, головокружение;

• внезапная резкая и необъяснимая головная боль.

Как правило, эти проявления возникают на фоне повысившегося артериального давления. При подобных признаках нужно немедленно вызвать скорую. Пока врачи не приехали, уложите больного, обеспечьте ему полный покой и приток свежего воздуха.

- Существуют меры профилактики?

- Для снижения вероятности инсульта, особенно если вы страдаете артериальной гипертонией, регулярно (дважды в день!) следите за артериальным давлением.

Только удержание давления в норме позволяет сократить количество инфарктов миокарда на 19 - 21%, а число инсультов снизить на 43 - 45%! Ну и конечно нужно вести здоровый образ жизни.