В редакцию «КВ» поступает все больше жалоб от взволнованных горожан о том, что они не могут записаться на прием к неврологу, офтальмологу или другому узкому специалисту. «По телефону не записывают, через сайт госуслуг РТ не всегда получается. Как нам попасть к врачу?» - интересуются у нас читатели.



Мы решили проверить, насколько оправданны жалобы казанцев, и обзвонили несколько поликлиник города. Сотрудницам регистратуры объясняли, что хотим записать по телефону на прием к неврологу пожилую бабушку. Приносим извинения невольным участникам нашего эксперимента за эту придуманную историю. Первым делом нас спрашивали, есть ли у пациента инвалидность. Сначала мы отвечали, что инвалидности нет. На это в пяти медучреждениях нам вообще отказали в записи по телефону, даже к терапевту. «Вы можете записать бабушку к терапевту по интернету, а затем уже там получить направление к неврологу. Или же приходите сами в поликлинику с паспортом и полисом бабушки и запишите ее на прием к терапевту через инфомат», - достаточно вежливо объяснили на том конце провода. Выяснилось, что к узкому специалисту напрямую попасть невозможно: ни по телефону, ни по интернету, ни через инфомат. А к терапевту ведут лишь два пути - инфоматы и система электронной записи.

Проверим, а если у пожилого человека есть инвалидность, запишут ли его по телефону хотя бы к терапевту. Мы проверили и этот вариант. Здесь нас удивило разнообразие ответов сотрудников регистратуры. В трех поликлиниках города бабушку с инвалидностью охотно согласились записать на прием к терапевту по телефону. А вот в двух медучреждениях мы услышали категорический отказ, не помогли и долгие уговоры. Не у всех бабушек и дедушек есть родственники, которые могут записать их на прием через инфомат. Не все владеют компьютером и планшетом. Неужели законом возбраняется записывать по телефону пожилых людей с инвалидностью?

За разъяснениями «КВ» обратились к начальнику управления здравоохранения Казани Ильнуру Халфиеву. Он объяснил, что граждане действительно не имеют возможности записаться напрямую к узким специалистам, таким как офтальмолог, аллерголог или невролог. Причем сделано это не от вредности или по прихоти докторов и чиновников. Во-первых, пациент не может сам решать, нужна ему консультация того же невролога или, может, требуется осмотр эндокринолога. В этом ему сложно разобраться, сделать это может терапевт. К тому же гадать и записываться сегодня к одному врачу, завтра к другому - это потеря времени и своего, и доктора. Направление к узким специалистам можно получить у терапевта или педиатра (если дело касается ребенка).

- Пациент не может сам себе ставить диагноз. Если болит спина, нужно обратиться к терапевту, который направит вас к требуемому специалисту. Записаться к терапевту граждане могут через систему электронной записи на сайте госуслуг РТ или через инфоматы, которые широко представлены в тех же торговых центрах. А вот пациенты, находящиеся на диспансерном учете у узкого специалиста, имеют возможность записаться на прием, минуя терапевта, - разъяснил Ильнур Халфиев.

И это нормальная практика работы поликлиник, заверили нас в управлении здравоохранения Казани. Кстати, ошибается тот, кто думает, что, например, в Европе все устроено по-другому. За границей та же система: дорога к неврологу открыта только после посещения терапевта или врача общей практики и ждать заветного визита приходится порой больше месяца.

Во-вторых, узких специалистов все еще не хватает. Дефицит кадров не позволяет выстроить систему так, чтобы каждый желающий мог к ним напрямую без установленной надобности записываться. Да и нужно ли это? Время докторов драгоценно, особенно при их ограниченном количестве. Терапевт в этом отношении служит неким фильтром.

Наконец начальник управления здравоохранения Казани отметил, что горожан с инвалидностью поликлиники должны по телефону записывать на прием к терапевту. Однако, как показал наш эксперимент, все еще остаются учреждения, где это правило почему-то не соблюдается. С этим пообещали разобраться. Единая стандартная система записи должна работать во всех поликлиниках города и республики. Будем надеяться, что это поможет любому гражданину без проблем попасть к нужному специалисту.