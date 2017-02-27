Скажите, пожалуйста, какие документы нужны для назначения пенсии?

Алмаз

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани нам предоставили перечень документов для назначения страховой пенсии по старости:

- паспорт гражданина РФ (подлинник, ксерокопия страниц паспорта с подписью, фотографией и штампом о регистрации (прописке) по месту жительства);

- пенсионное страховое свидетельство (подлинник, ксерокопия) - при наличии;

- трудовая книжка (подлинник, ксерокопия);

- справки (подлинники) о периодах работы, выданные согласно архивным документам, не отраженных в трудовой книжке, или уточняющие записи в трудовой книжке;

- военный билет (подлинник, ксерокопия);

- диплом об учебе (подлинник, копия);

- свидетельство о заключении брака (подлинник, ксерокопия) либо справка из загса, либо решение суда - представляется при необходимости подтверждения изменения фамилии;

- справка предприятия (или архивного органа) о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд за период работы до 1.01.2002 (подлинник) представляется, если в 2000 - 2001 гг. не работали или средний заработок за указанные 24 месяца работы составлял менее 1800 рублей;

- справка о переименовании учреждения - подлинник (если наименование учреждения, выдавшего справку о заработке за 60 месяцев, не совпадает с наименованием учреждения по трудовой книжке);

- свидетельства о рождении детей (подлинник, ксерокопия) - женщинам.

Если на иждивении имеются несовершеннолетние дети, не достигшие 18 лет:

- свидетельство о рождении ребенка (подлинник, ксерокопия);

- пенсионное страховое свидетельство ребенка (подлинник, ксерокопия) - при наличии.

Если на иждивении дети старше 18 лет, но не достигшие 23 лет, обучающиеся по очной форме (дневная форма обучения) в образовательных учреждениях, дополнительно представляется:

- справка (подлинник) учебного заведения с указанием полного имени, отчества, фамилии обучающегося, даты поступления по очной форме обучения, предполагаемого срока окончания учебы, номера и даты приказа о зачислении (представляется при обращении за назначением пенсии, т. к. справка действительна в течение месяца со дня выдачи);

- документы о доходах обучающегося и доходах кормильца за 12 месяцев подряд перед месяцем обращения за назначением пенсии - для установления факта нахождения на иждивении совершеннолетнего сына (дочери).

Также вы вправе представить (при необходимости):

- справку органов занятости о периоде получения пособия по безработице или участия в общественных работах (подлинник), если состояли на учете в органах занятости;

- справку воинской части или военного комиссариата (подлинник) о периоде проживания с мужем-военнослужащим в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности;

- справку налоговых органов или органов ПФР (в случае осуществления предпринимательской деятельности) о периоде осуществления предпринимательской деятельности, в течение которого уплачивались обязательные платежи в бюджет ПФР;

- справку учреждения исполнения наказания (установленной формы) о работе - в случае работы в период нахождения в местах лишения свободы после 1.09.1992;

- справку управления ПФР о периоде получения компенсационной выплаты по уходу за инвалидом I группы, гражданином, достигшим 80-летнего возраста, ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, если в период ухода вы не состояли в трудовых отношениях (не работали).

Также для пенсионного удостоверения необходимо фото 3х4 (1 экз.).