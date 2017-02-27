Каков порядок представления отчетности и уплаты страховых взносов в 2017 году?

Ильдар



Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Н.Богомазова пояснила, что с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование будет осуществлять Федеральная налоговая служба Российской Федерации*.

Пенсионный фонд РФ будет продолжать администрирование:

- страховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

- дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Пенсионный фонд РФ продолжит прием:

- сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным);

- сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года)**;

- реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала);

- копий платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания квартала).

Пенсионный фонд РФ продолжит осуществлять контрольные мероприятия по периодам, истекшим до 1 января 2017 года, в части:

- приема отчетности по РСВ-1 за 2016 год (в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде);

- приема и обработки других расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам;

- проведения камеральных и выездных проверок и вынесения решений о привлечении (об отказе в привлечении) по результатам камеральных и выездных проверок;

- принятия решений о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) страховых взносов;

- списания невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.

* В соответствии с Федеральным законом от 3.07.2016 №243-ФЗ и Федеральным законом от 3.07.2016 №250-ФЗ.

** До 1 января 2017 года эти данные включены в отчет РСВ-1, которые работодатели подают раз в квартал.