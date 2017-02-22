В преддверии международного форума для шеф-поваров «Завтрак Шефа», который пройдет в мае в Санкт-Петербурге, кулинары делятся своими рецептами национальной кухни.



О тонкостях приготовления кыстыбый, традиционного татарского блюда из теста с картофельной начинкой, специально для «КВ» рассказал член совета управления Ассоциации кулинаров РТ, шеф-повар сети кафе «Юмарт» Руслан Асташкин.

Для лепешек берем 3 яйца, 350 г сметаны 20-процентной жирности, 600 г пшеничной муки, 200 г сливочного масла, растопленного для смазки, 20 г соли. В миску просеиваем муку, добавляем яйца, сметану, соль и замешиваем тесто. Оно должно получиться эластичным, как пластилин.

Далее накрываем тесто и даем постоять, чтобы набухла клейковина в муке. Затем делим получившееся тесто на кусочки по 90 г и формируем из них шарики. Раскатываем шарики в лепешки толщиной не более 2 - 3 мм и запекаем их на горячей сковороде, слегка смазанной растительным маслом. Готовую лепешку смазываем растопленным сливочным маслом и накрываем полотенцем, пока готовится картофельное пюре из 1,5 кг картофеля, 500 г молока, 100 г сливочного масла.

Когда пюре готово, начинаем собирать сам кыстыбый. Берем готовую лепешку, выкладываем на одну половину лепешки пюре, а второй прикрываем. Смазываем растопленным сливочным маслом и подаем на стол. К кыстыбый можно подать черный чай с чабрецом, молоком и медом, а также катык. Приятного аппетита!