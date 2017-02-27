В рамках проекта в домах культуры еженедельно проводятся бесплатные занятия для досуга пенсионеров в шаговой доступности.
ДК «Юность»
Вторник: «Домоводство» - 10.00, «Танцы» - 11.00, «Вокал» - 11.00.
Понедельник, среда, пятница: «ЗОЖ» - 20.00.
Свободное посещение: «Настольный теннис».
Адрес: ул. Химиков, 11, тел.: 571-84-81, 8-987-286-01-16.
ДК «Нагорный»
Вторник: «Рукоделие» - 13.30, «Танцы» - 14.30.
Четверг: «Лекторий» - с 13.00, «Вокал» - 14.00.
Суббота: «ЛФК» - 14.30.
Адрес: пос. Новая Сосновка, ул. Локаторная, 25б, тел. 204-24-86.
ДК «Северный»
Вторник и четверг: «Фитнес» - 20.00.
Среда: «Вокал» («Сударушки») - 19.00.
Адрес: ул. Кутузова, 15, тел. 8-927-244-15-00.
ДК имени Ленина
Вторник: «Шахматы» - 12.00, «Вокал» - 13.00, «Танцы» - 15.00.
Четверг: «ИЗО» - 15.30.
Пятница: «Бальные танцы» - 15.00.
Воскресенье: «ЗОЖ» и «Шахматы» - 14.00, «ЗОЖ» и «ОФП» - 15.00.
Адрес: ул. Копылова, 2а.
Вход на все мероприятия для пенсионеров свободный, сообщает управление культуры исполкома Казани.
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