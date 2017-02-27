Этой радостной новостью народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов поделился во время творческой встречи, которая состоялась в минувшую пятницу в Национальной библиотеке Республики Татарстан.



Девочка, которую назвали Марьям, родилась буквально несколько дней назад. Кстати, это уже четвертый ребенок Рената Исламовича и его супруги Светланы. Теперь в их семье три дочери и сын.

- Даст Бог, еще будут дети! Дети - это подарок судьбы. Как можно не любить детей?! - ответил на поздравления Ренат Исламович.

Молодой папа, который в этом году отметит свой 70-летний юбилей, выглядит лет на 20 моложе своего возраста. Подтянут, энергичен, голос его по-прежнему звучит великолепно. На встрече он исполнил несколько песен из своего репертуара, при этом легко пританцовывая.

Ренат Ибрагимов раскрыл перед гостями вечера еще одну грань своего таланта - представил книгу «Избранное». Это небольшие рассказы, повествующие о самых ярких, сложных эпизодах жизни артиста - от послевоенного детства, творчества до поиска религиозного пути в жизни. Теплое предисловие к «Избранному» написали Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

- Сначала я обратился к нескольким журналистам с просьбой сделать книгу к моему 70-летию. Один даже начал писать. Но работа затянулась, время идет, а ничего нет. Тогда я решил попробовать сам и взялся за дело. Написал одну историю, вторую... Мне понравилось. Показал нескольким друзьям. Они сказали: «Слушай, отлично получается, интересно! Пиши сам!» Работал над книгой два года, и вот первые сигнальные экземпляры привез в родную Казань.

На встрече Ренат Исламович прочел несколько пунктов из «Памятки», которую он привел в конце книги. Это правила, которым надо следовать, чтобы быть счастливым. Вот всего лишь несколько из них.

- Рай лежит в ногах у матери - не ленись вставать на колени.

- Ключи от рая у отца - не забывай.

- Дети - это подарок от Всевышнего, люби всех детей как своих.

- Хочешь познать себя - присматривайся к друзьям.

- Труд без радости калечит, а с любовью - душу лечит.

- Лучше недоесть, чем переесть, но бывают исключения.

- Это не я такой мудрый. Это мудрые мысли из Корана, - ответил на аплодисменты зала Ренат Исламович.

Глядя на Рената Ибрагимова, можно поверить, что в 70 лет жизнь только начинается. Как сказал он в своей книге: «Жизнь - это многосерийное кино, и я посмотрел лишь несколько серий. А впереди меня ждут новые серии, полные удивительных событий!»