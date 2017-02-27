Вчера в нашей редакции прошло награждение одной из участниц акции среди подписчиков «Телевизор за подписку!», организованной АО «Татмедиа» в прошедшую подписную кампанию.

Для участия в ней необходимо было прислать не менее трех подписных квитанций на газеты или журналы, выпускаемые АО «Татмедиа». Заявки на участие в текущем розыгрыше призов принимались с 20 октября 2016 года по 1 февраля 2017-го.

Завершение очередной подписной кампании розыгрышем призов стало в «Татмедиа» доброй традицией. Причем в акции приняли активное участие не только татарстанцы, но и подписчики из Башкортостана, Астрахани и Пензенской области. На этот раз среди участников акции были разыграны двенадцать комплектов посуды, три цифровых фотоаппарата и конечно главный приз - телевизор.

В числе счастливчиков оказалась и одна из наших подписчиц Гузель Гайнутдинова, выигравшая набор посуды. Гузель призналась, что участвовала в конкурсе первый раз, нашу газету она также выписала впервые. На участие в конкурсе ее сагитировала сестра, которой в прошлом году улыбнулась удача, - она выиграла в этом конкурсе фотоаппарат.

- Я работаю учителем татарского языка в казанской школе, - рассказывает Гузель Сайдашовна. - Выписываю печатное издание для педагогов, журнал для 5-летней дочки и городские газеты. Из «Казанских ведомостей» прежде всего узнаю городские новости. Интересны рубрики про семейное воспитание и образование детей, школьные проблемы, тема здоровья. С удовольствием отгадываем с мужем кроссворды и сканворды. Все, что касается Казани, можно найти в вашей газете!