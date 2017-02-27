Выгоду использования простых в установке теплиц с покрытием из поликарбоната уже оценили многие татарстанские дачники и огородники. На сегодняшний день рынок изобилует огромным количеством предложений по продаже и установке теплиц, при этом цены могут разниться на добрых 10 тысяч рублей, если выбирать простые конструкции без доставки и установки. Теплица с гарантией, крепким каркасом, фундаментом обойдется еще дороже.

Как не потеряться в этом разнообразии, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит, корреспонденту «КВ» рассказал руководитель фирмы «Теплица Нарядная» Андрей Пресняков.

- Татарстан относится к так называемой зоне рискованного земледелия. Год на год не приходится - то засуха, то холода. Перепады дневных и ночных температур становятся причиной многих болезней растений. Фитофтора, например, может погубить весь урожай помидоров.

Впрочем, теплица предназначена не для того, чтобы просто «сварить» овощи. Вместо этого она позволяет создать оптимальный микроклимат для выращивания той или иной культуры, для полива, проветривания, обработки почвы, регулирования солнечной активности. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе теплицы.

Каркас

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе теплицы, - это ее каркас. Чаще всего его изготавливают из профильной трубы прямоугольной или квадратной в сечении формы. Для защиты от коррозии она должна быть покрыта антикоррозийным составом либо оцинкована горячим цинкованием. Трубы могут отличаться по размеру: 20х20 мм, 25х25 мм, 20х40 мм и другие. Чем больше размер, тем прочнее конструкция. Главное, на что следует обратить внимание при выборе каркаса теплицы, - толщина стенки металла. Она должна быть не менее 1,2 - 1,3 мм. К сожалению, многие недобросовестные продавцы зачастую на словах завышают этот показатель. Говорят, что толщина трубы составляет 1,5 мм, а на самом деле она не превышает 0,8 - 1 мм. Расстояние между дугами каркаса может составлять 0,65 - 1 м. Чем меньше шаг, тем, соответственно, выше прочность конструкции. Выбор также зависит от площади будущей теплицы.

Поликарбонат

Основной материал для изготовления теплиц на сегодняшний день - это поликарбонат. Если вы хотите, чтобы теплица прослужила вам 10 и более лет, то плотность полимера должна составлять не менее 600 граммов на квадратный метр. Не стесняйтесь проверить поликарбонат тактильно - помните руками, и все станет ясно.

Конструкционные особенности и хитрости

В последнее время получили распространение теплицы с откидными и открывающимися крышами. Выглядят они оригинально, но следует понимать, что каждая подвижная деталь в конструкции уменьшает ее стойкость - или поликарбонат, или металл каркаса подвергаются трению. Через несколько десятков открытий и закрытий неизбежно начнутся проблемы. Если вам необходимо проветрить теплицу, достаточно использовать люки, присутствующие практически в любой конструкции. Однако следует понимать, что люк, просто вырезанный в стене конструкции, без дополнительного каркаса принесет больше вреда, чем пользы. Вода, проникая в поликарбонат, будет портить его. Лучший вариант - расположить в верхней части теплицы люк, который будет состоять из верхней и нижней основы. В этом случае вода не затечет в теплицу при закрытом люке. Открытый для проветривания люк крепится кронштейном.

Поликарбонат должен скрепляться термошайбами, что увеличит срок службы конструкции. Под оцинкованными шайбами (3 - 4 см в диаметре) имеются прокладки из вспененного полиэтилена. При расширении и сужении поликарбоната они не позволят воде проникнуть внутрь материала, а также усилят сопротивляемость конструкции снеговой и ветровой нагрузке. Металлическая лента, которую используют некоторые продавцы, категорически не подходит для этого. Без уплотнителя это не работает.

Зачастую теплицы устанавливают безо всякого фундамента, прямо на грунт. Это допустимо, но все же конструкция прослужит гораздо дольше, если установить ее на фундамент. Идеальным вариантом для этого станут полиэтиленовые трубы.

Простые советы

Внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия - это основной документ, в соответствии с которым продавец теплицы несет ответственность. Гарантийный срок качественной конструкции составляет не менее 3 - 5 лет. Если вам предлагают купить или даже дают дополнительные стойки для подпорки, то стоит задуматься над прочностью конструкции.

При этом в паспорте могут быть указаны условия эксплуатации. Так, например, качественную теплицу не нужно чистить от снега зимой, ее конструкция должна выдерживать такую нагрузку. И это должно быть прописано в паспорте.