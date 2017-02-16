Большинство огородников-любителей выращивают рассаду на подоконниках. Но, по мнению специалистов, это не самое комфортное место для молодых растений. Света даже на южном окне мало, корни стынут, а зелень страдает от неизбежных сквозняков и горячего воздуха от батареи.



Простое решение проблемы предлагает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева. Если руки у хозяина умелые, можно соорудить для зеленых питомцев стеллаж - деревянный или металлический. А можно приобрести готовую конструкцию и установить ее в месте, защищенном от сквозняков и горячего воздуха от радиаторов.

ПОДСВЕТКА - ЛЮКС. Понадобится дополнительное освещение, но эта проблема возникает и при традиционном выращивании рассады на подоконнике. Дело в том, что в конце февраля, когда световой день короток (всего 8 часов), освещенность в помещении в солнечную погоду - 2 тыс. люкс, а в пасмурную - всего 500 люкс. В то время как рассаде основных культур необходим световой день не менее 15 часов при освещенности 6 - 8 тыс. люкс, а светолюбивые экзоты требуют на 4 - 6 тыс. люкс больше.

ЕСТЬ ВЫБОР. Лампы накаливания для подсветки не годятся категорически! В отличие от солнечного света, в их спектре очень мало необходимых растениям синих лучей, а самую большую долю составляют тепловые инфракрасные, непригодные для фотосинтеза. Под такими лампами растения часто получают ожоги, их листья иссушаются.

Подойдут люминесцентные лампы дневного света (типа ЛД-60 и ЛБ-60), дающие холодный свет. Их размещают над растениями на высоте 10 - 15 см, постепенно поднимая по мере роста рассады. Следует помнить, что освещенность снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от источника света.

Если позволяют средства и жилищные условия, можно приобрести дуговые ртутно-люминесцентные лампы (например, ДРЛ) мощностью 250 и 350 Вт. Они светят ярче.

Разрядные натриевые и металлогалогенные лампы дают свет в оранжевом и красном диапазоне спектра. Эти лучи ускоряют цветение и улучшают рост растений. Некоторый дефицит синих лучей компенсируется естественным светом, который проникает через оконное стекло.

Хороши для растений так называемые мясные лампы - те, что используют для подсветки витрин, чтобы кусочки свинины и говядины выглядели особенно аппетитно. В их спектре также много любимого растениями красного света.

А вот ДНаТ-лампу знатоки покупать не советуют. Основная доля ее излучения лежит в желто-зеленой части спектра, а, следовательно, особой пользы растениям не приносит.

Сине-красные фитолампы в жилом помещении также не годятся, поскольку вызывают у людей чувство дискомфорта. Да и некоторые культуры капризничают. Например, у огурцов развиваются уродливые скрученные листья, растения отстают в росте по сравнению с контрольными, выращенными на белом свету.

ПОДБИРАЕМ ВАРИАНТ. Для выращивания рассады и комнатных растений подойдет зеркальная газоразрядная лампа высокого давления. Она светит холодным желтым светом, который благодаря зеркальному отражателю равномерно распределяется по освещаемой поверхности. Выпускаются лампы мощностью 50, 70, 250, 350 и 400 Вт. Самой маломощной при размещении на высоте 40 - 60 см хватает для досвечивания растений на площади 2х2 м. Если совместить фитолампы ДРЛФ-400 (дуговые ртутные с люминофором) и зеркальную в 350 Вт, можно получить прекрасный эффект: вместе они дадут наиболее близкий к солнечному спектральный состав.

В последнее время приобретают популярность светильники светодиодного типа. Они надежны, долговечны, нетоксичны (не содержат паров ртути), легко переносят перепады температур. Диодный свет не дрожит и не мигает. Светильники почти не нагреваются, поэтому их можно размещать практически вплотную к растениям (на расстоянии 5 - 10 см).

Уже разработаны красные, желто-оранжевые, зеленые, синие, белые и даже ультрафиолетовые светодиодные светильники мощностью 20 - 300 Вт. По утверждению знатоков, светильники этих серий позволяют максимально точно получить нужный спектр света, способствуют фотохимическим процессам, заметно ускоряется рост растений. Излучаемый ими синий свет влияет на развитие корневой системы, а красная область света способствует развитию листьев и росту растений.

Если подобрать оптимальный режим освещения, растения на стеллажах будут чувствовать себя комфортно и подойдут к финишу рассадного сезона во всей красе.