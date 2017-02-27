Всех гостей Казанской Ратуши встречает парадная лестница и два уникальных светильника в виде фигурок китайских мальчика и девочки. С них начинается экскурсия по историческому зданию, которое по праву считается одним из самых красивых в Казани. Богатую историю здания нам поведала руководитель Казанской Ратуши Дина Латфуллина.

С самого начала дом Дворянского собрания стал центром культурной и светской жизни аристократии XIX века. В здании располагались не только городская канцелярия, рабочий кабинет предводителя городского дворянства, но и библиотека, зал ресторана и гостиничные номера. Здесь проводились губернские дворянские выборы, парадные приемы и обеды, балы, маскарады, благотворительные вечера и концерты. Одновременно тут могли находиться до 2,5 тыс. человек.

Во время Первой мировой войны в доме Дворянского собрания открыли госпиталь, где прошли лечение примерно 20 тыс. раненых. В советские времена бывшее Дворянское собрание преобразовывалось в Дом крестьянина, Дом красноармейца, Дом Советской Армии, Дом офицеров с кинотеатром, танцплощадкой, библиотекой. Сюда потанцевать, почитать и просто пообщаться приезжали казанцы из разных районов города. В 1996 году здание передали городской администрации. В 2005 году, в дни празднования 1000-летия Казани, после глобальной реконструкции здание вновь распахнуло двери. Первым почетным гостем Казанской Ратуши стал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Особой гордостью дома Дворянского собрания всегда являлся белый зал с колоннадой, а фигурки китайских мальчика и девочки на парадной лестнице даже называют хранителями здания, - рассказала Дина Анваровна. - Тайна наших светильников не разгадана. Известно, что они были привезены из Санкт-Петербурга. Фигурки очень интересные, со множеством загадочных символов: драконы и колибри на одеждах, рисунок головы мифического животного цилинь, статуи которого на своих домах могли размещать только знатные семьи. Также по четыре поднятых вверх хобота у основания каждого светильника, что в восточной мифологии олицетворяет проницательность, верховную власть, символизирует долголетие.

Нельзя еще раз не поблагодарить всех тех, кто участвовал в возрождении, восстановлении здания и каждой детали его интерьера. Очень много сил, души, любви вложено в реставрацию дворцового здания.

- Наверняка многим было бы интересно побывать в Ратуше, увидеть ее дворцовые залы, узнать историю здания. Вы открыты для посетителей?

- Ратуша - это место, где заседает городская Дума, принимает официальные делегации и гостей глава города, здесь проходят торжественные церемонии, приемы от имени мэра. Но, как и в любой европейской Ратуше, мы организовываем выставки, концерты, проводим экскурсии, чтобы сюда смогли попасть все желающие. Нельзя оставлять Ратушу только для деловых встреч.





Старинный особняк находится на центральной площади Казани по соседству с театром оперы и балета, Большим концертным залом, Кабинетом министров РТ, являясь мощной точкой притяжения для туристов и гостей столицы.

- В Казани очень насыщенная культурная жизнь, каждый день проходят выставки, вернисажи, концерты, спектакли на любой вкус. Чем Ратуша должна выделяться из этого разнообразного потока?

- Очень важно, чтобы мероприятия соответствовали высокому статусу и богатой истории здания.

Мы долго думали, с чего начать. Стартом стала выставка ювелирных шедевров лучших мастеров Санкт-Петербурга. Следующим знаковым событием была выставка знаменитого голландского фотографа Гисберта Ханекроота. С конца 60-х годов он снимал «Битлз», АВВА, Мика Джаггера, Тину Тернер, Майкла Джексона на пике их популярности, а также других мировых звезд музыки и кино.





- Как вам удалось его пригласить?

- Это был 2013 год. У Гисберта Ханекроота как раз открылась персональная выставка в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Мы написали ему письмо, в котором пригласили в Казань. Буквально на следующий день он дал нам положительный ответ.

Проходила у нас и выставка работ фотографа Валерия Плотникова. Это тоже живая легенда. Он делал замечательные фотопортреты звезд советского и российского театра, кино, музыки.

Первой художественной выставкой в обновленной Ратуше стала экспозиция известного французского художника татарского происхождения Рината Анимаева. В конце 80-х он уехал в Париж и с тех пор живет и работает там.

В прошлом году совместно с творческим объединением «Окно» открылась постоянно действующая художественная галерея. Для нас это не просто выставка работ художников Республики Татарстан, но и место, где проводятся мастер-классы, творческие встречи с интересными и талантливыми людьми, известными художниками, писателями, поэтами.





- Традиция концертов, музыкальных вечеров, балов, маскарадов тоже будет продолжена?

- Да, Колонный зал Ратуши всегда славился своей великолепной акустикой, которая была сохранена во время реконструкции. Уже два года подряд совместно с Art Of Jazz Company мы проводим музыкальный фестиваль Hôtel de ville. Надеюсь, он займет достойное место в культурной афише города.

Рада, что набирают популярность и Пушкинские балы в Ратуше. В них участвуют не только казанские лицеисты, но и ученики многих школ города.

- Дина Анваровна, а есть какие-то особые правила посещения Ратуши?

- Когда-то в театр обязательно брали туфли и переобувались в гардеробе. Мы тоже стараемся придерживаться этого обычая. Я рада, что все больше людей с уважением и пониманием относятся к этому простому, но важному для сохранения красоты здания правилу.