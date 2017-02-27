Вопрос на засыпку: кто-нибудь из обычных жителей знает, по какой схеме нам начисляется плата за коммунальные услуги? Пожалуй, для большинства это тайна за семью печатями. Наш читатель Махмуд Закиров, в прошлом строитель, спустившись в подвал вместе со старшим по дому, попытался раскрыть ее. Что из этого получилось - рассказ от первого лица.



- В подвалах нашего дома на входе и выходе домового теплоузла стоят приборы учета тепловой энергии, на основании показаний которых жильцы оплачивают отопление и горячее водоснабжение. Что примечательно, приборы учета показывают только общий расход тепловой энергии на отопление и на подогрев воды для горячего водоснабжения. По ним осуществляется начисление оплаты. Но обратите внимание: в счетах-фактурах оплата подогрева воды идет отдельной строкой, стало быть, услуга еще раз оплачивается. Против этой логики специалисты энергетической компании, которые заявляют, что оплата за подогрев воды рассчитывается по отдельной методике и в общую оплату тепловой энергии не входит.

Можно было бы принять на веру это утверждение, но существуют физика и математика. Простой поиск в интернете по запросу «Серия 1-464» (это серия проектов зданий хрущевок) дает 16 вариантов проектов домов-хрущевок, утвержденных в свое время к строительству в европейской части СССР. Варьируются этажность, количество окон в торцах зданий, количество балконов, материал наружных стен (плита, кирпич, блоки), утеплитель в наружных стенах, конструкция кровли и крыши, поэтажные планировки квартир. Все перечисленное определяет показатели по неизбежным тепловым потерям в атмосферу - объективная физика, которая гласит, что чем больше потерь тепла, тем больше затрат на отопление.

Стало быть, для каждого варианта конструкции дома должны быть своя методика и своя математика расчета расходов энергии на отопление и отдельно на подогрев воды. Не без оснований приходится считать, что существующая методика дает, скорее всего, средние показатели, согласно которым одни жильцы недоплачивают, а другие переплачивают, тем самым закрывая за свой счет недосборы. И неизвестно, кто в какой категории. Уверенность в одном: эта «волшебная» формула не в пользу населения, если рождает дополнительную строку в счете-фактуре.

Еще интересно, какая методика применяется в домах проектов серий 121 и 125 с не совсем функциональными косыми балконами, которыми в массовом порядке застраивалась Казань в 80-е годы. Уже одно то, что вода проходит по вертикали 30 метров в разводящих сетях, наводит на разные мысли.

Почему-то конструкции систем учета тепловой энергии не предусматривают раздельный приборный учет тепла на подогрев воды и на отопление, что стало бы решением всех споров. Ответ на этот вопрос надо искать как в детективе: кому это выгодно, вернее, невыгодно?

А пока население вынуждено оплачивать общие платежи.

P. S. Выводы Махмуда Закирова интересны и небезосновательны. Мы ждем отклики от наших читателей, готовых подтвердить или опровергнуть мнение автора этого расследования, а также комментарий специалистов ЖКХ.