Кто из молодых задумывается о старости? Наверняка единицы. Даже те, кто разменял шестой десяток, не сильно переживают о том, с кем будут проводить свои старческие немощные годы. А надо бы. Причем именно в те годы, когда воспитываешь своих детей. От того, что мы вложим в них, зависит наша старость. Эффект бумеранга - вот основа двух наших историй.

Преданная дочерью



Суфие апа недавно исполнилось 86 лет. Тихая, незаметная, пугливая, она второй год живет в семье своего младшего сына. Здесь ее никто не обижает, сноха, хоть и строгая, но заботится о свекрови. Каждый день старушку ждет горячий завтрак, на обед ее любимый суп - токмач. Вечерами вместе с сыном ужинает. Тот обязательно спросит у мамы, как прошел ее день, не жалуется ли на что-нибудь.

В выходной сноха отводит ее в баньку, искупает, разомнет ее старые косточки, потрет мочалкой, ополоснет несколько раз горячей водой. Постель у Суфии апа всегда чистая, белье меняется и стирается часто. Нет проблем с лекарствами.

Необходимое старушке купят, а если занеможет, то вызовут врача и выполнят все его назначения.

Радоваться бы старушке, но живет она в постоянной тревоге. Все кажется, что кончится ее рай и вернется она к своей дочери, которой ничего не надо, кроме денег.

Бессонными ночами Суфия апа вспоминает свою жизнь, думает и не может понять, как так получилось, что ее дочь превратилась в бессердечного потребителя. Ведь все ей отдавала, все делала. Сама недоедала, а доченьке всегда все лучшее доставалось. Ей самую лучшую одежду, ей самый сладкий кусочек. Сына тоже старалась баловать, но тот не был таким требовательным, как дочь. Обходился малым.

В свое время тогда еще молодая Суфия апа не забрала из деревни к себе ставшую немощной маму. Внучка старушки - дочь Суфии апа - категорически заявила, что не потерпит ее в своей комнате, не хочет делить спальню с кем-нибудь. Так старушка и доживала свой век в семье сына, в деревенском доме без удобств.

Прошли годы, и взрослая дочь Суфии апа обманным путем заставила продать единственную комнату в общежитии, которая принадлежала матери. Вырученные деньги забрала себе и стала собирать документы, чтобы сдать маму в дом престарелых. Хорошо, что об этом вовремя узнал сын. Он рассказал о намерении сестры жене, и та предложила Суфие апа жить у них.

Дочь, удачно избавившись от матери, не успокоилась. Каждый месяц она звонит Суфие апа и требует часть ее пенсии. Мол, ты братишке даешь деньги, чем я хуже? И никогда не поинтересуется, как мама живет, не обижают ли ее. Так кто же виноват, что дочь выросла такой неблагодарной?

Мама - душа семьи

Как же воспитывать детей, чтобы не остаться в старости без их внимания и заботы? Этот вопрос я задала нашей постоянной читательнице, педагогу с многолетним стажем Ирине Потоцкой. Вместо ответа она рассказала о своей маме Наиле Мухамедовне Потоцкой.

- В этом году маме исполняется 90 лет. Она вышла замуж за офицера Советской армии, вместе с ним моталась по гарнизонам - Китай, Владивосток, Уссурийск, Камчатка… В хрущевскую оттепель родители вернулись в Казань. И хотя папе после демобилизации предлагали устроиться в Москве или Одессе, он выбрал родную Казань и своих родителей. Он не хотел оставлять их одних. Это был урок для меня от отца - родителей надо беречь, их нельзя оставлять один на один со старостью.

Детей ведь воспитывают не словами, а собственным примером. Обстановка в нашей семье была пропитана взаимной заботой, уважением. Старшее поколение пользовалось непререкаемым авторитетом. Мы, дети, чувствовали не только любовь, заботу, но и большую требовательность.

Главными моральными ценностями в семье всегда были порядочность, честность, трудолюбие, забота о близких, любовь к Родине. Да-да, как бы пафосно это ни звучало. Главными достижениями считались прочитанные книги, выученные музыкальные произведения (все дети и внуки занимались на фортепиано), умение делать что-то своими руками. Мама прекрасно шила, вышивала, изумительно готовила. И сейчас она печет эчпочмаки по фирменному домашнему рецепту из пресного теста с хрустящей корочкой. Мама любит путешествовать и до сих пор не сидит дома. Вместе с ней мы проехали на своей машине много тысяч километров до Нижнего Новгорода, Самары, Чебоксар, Йошкар-Олы, Перми, Нижнего

Тагила и почти весь Татарстан.

Она - стержень нашей семьи, в которой сейчас уже и дети, и внуки, и правнуки. Главное, чему нас своим примером учила мама, - умение ладить с людьми, уважать, ценить каждое мгновение, проведенное в семье. До сих пор мама остается самым любимым, самым уважаемым членом нашей семьи. Ее душа открыта для каждого из нас. Мы, дети и внуки, поддерживаем ее оптимизм, стараемся подчеркивать ее значимость для нас.

Проблема одиночества в старости - это результат неправильного поведения, эгоизма, стремления удовлетворять только собственные потребности, ошибок в воспитании своих детей.

Для того чтобы дети уважали родительскую старость, не надо ничего специально воспитывать. Главное - атмосфера в семье и собственный пример. И тогда ни у кого и никогда даже не возникнет вопроса о доме престарелых, и одиноких стариков просто не будет.