Январским вечером 1942 года наша большая семья собралась вместе в последний раз. За окном трещал сорокаградусный мороз, а нам было тепло и хорошо.

Все дома - папа Мухамматкарам, мама Амина, братья Накип, Ягсуб, Лябиб, сестренка Адиля и я - девочка-подросток Ариба. Этот тихий семейный вечер помню всю жизнь. Все дома, и все живы...

А потом наши мужчины ушли на войну, кроме маленького братика Лябиба. Уходя последним, папа сказал: «Война будет долгой. Крепитесь! Хоть один из нас троих вернется». Его слова оказались пророческими...

Мой отец Карам Хафизович Айтуганов был священнослужителем. Он родился в деревне Старое Бикчантаево Актанышского района. До войны наша семья переехала в деревню Сосново Агрызского района, куда отца пригласили муллой. Когда времена изменились и мечеть закрыли, отец продолжал тайно принимать сельчан на дому, за что власти его не жаловали. Ушел на войну 26 мая 1942 года. Деревенский мулла встал в ряды 938-го стрелкового полка III батальона 7-й роты. Семья успела получить от него всего четыре письма. Первое пришло из- под Ижевска. Он находился в военном лагере, как оказалось, всего в 130 км от нашей деревни. Я очень скучала по отцу и упросила односельчан взять меня с собой, когда они собрались навестить родных в лагере. Проговорили с ним до утра. До сих пор перед глазами последние минуты прощания: отец тяжелой походкой поднимается по горке в лучах восходящего солнца...





В первом письме папа написал: «Пока не выполним свой святой долг, вряд ли сможем вернуться назад...» В последнем письме был краток: «Бои в разгаре, пока живой». Больше писем не было... В декабре пришла похоронка: отец умер от ран 5 декабря 1942 года.

Средний брат Ягсуб отправился на фронт в 21 год. Большой весельчак, он играл на гармони, пел так, что заслушаешься, был мастер на добрые, смешные розыгрыши. А профессию выбрал серьезную - работал учителем в школе. В своем последнем письме с фронта написал: «Сегодня жив, что будет завтра, не знаю. Живите дружно, сестры, вы работайте, маму не беспокойте. Младший брат, не ленись. А вы, сестры, его не обижайте. Пока, до свидания. С желанием, чтобы приехать домой с победой...»





Больше писем от брата не было. В ноябре пришла справка из Управления отдельной лыжной бригады: красноармеец Ягсуб Карамович Айтуганов награжден медалью «За отвагу». Позже нам стало известно, за что он был представлен к этой награде: «За время боев с 11 - 16.08.42 ходил несколько раз в контратаку и в общей сложности уничтожил 12 гитлеровцев». В конце декабря получили похоронку: «Айтуган ов Ягсуб Карамович, проявив геройство и мужество, был убит 25 августа 1942 года».

В страшном огне войны выжил только старший брат Накип. Он закончил артиллерийское училище. Участвовал в обороне Сталинграда. Несколько раз был ранен. Излечившись, возвращался на фронт. Был командиром противотанковой батареи.

Освобождал Смоленскую область, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. «В бою храбр, отважен», - писали о Накипе Айтуганове его командиры, представляя к очередной награде. Один из фронтовых эпизодов нам хорошо известен. Весной 1945 года в бою под Кенигсбергом его полк попал в окружение. Когда погиб командир полка, капитан Айтуганов взял на себя командование и вывел полк из окружения, сохранив полковое знамя. В этом бою он потерял левую ногу. Приехал домой инвалидом II группы. Трофеев с войны не привез, зато вся его грудь была в наградах: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда»... Уже в мирное время ему вручили орден Александра Невского.





О войне брат говорил, что просто честно выполнял свой долг перед Родиной. Военные ранения не давали ему покоя, да и неудобные протезы причиняли ужасную боль. Умер Накип 12 сентября 1979 года, успев отметить свое 60-летие. Пятеро его детей и внуки чтут память о нем и гордятся им. Каждый год 9 Мая китель отважного воина с боевыми наградами достается из шкафа на видное место.

Мы с сестрой Адилей много лет разыскивали могилу отца. Нашли лишь в 1985 году и съездили на нее в Смоленскую область, в деревню Дятловщина, чтобы поклониться и рассыпать горсть родной земли... Могилу брата Ягсуба искали тоже долго - 70 лет! Он похоронен в селе Уколица Ульяновского района Калужской области.

От отца и брата Ягсуба как семейные реликвии войны остались их весточки домой с фронта. С годами эти дорогие сердцу письма пожелтели, обветшали. Боязно прикасаться к ним: бумага вот-вот рассыплется в руках... Но каждый раз, осторожно разворачивая их, я будто возвращаюсь в тот теплый январский вечер 42-го года. Вижу родные лица, слышу их голоса. Все - дома. И все еще живы...



Ариба Айтуганова, ветеран Великой Отечественной войны - труженик тыла, д. Сосново, Агрызский р-н



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Ведущая рубрики «История войны в вещах» Венера ЯКУПОВА