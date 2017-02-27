С 1 марта вступили в силу изменения в постановление Исполнительного комитета Казани о тарифах оплаты услуг муниципальных парковок. Так, согласно документу стоимость парковки на улице Театральной, на площади Свободы, на улицах Профессора Нужина, Толстого составит 70 рублей в час. На улицах Г.Камала, М.Худякова, Г.Исхаки - 30 рублей в час. На остальных участках стоимость парковки останется прежней - 50 рублей в час.



Также с 1 марта в автоматическом режиме осуществляется контроль за оплатой на муниципальных парковках, расположенных на четной стороне ул. Спартаковской от пересечения с ул. А.Айдинова до пересечения с ул. Х.Такташа, в том числе в заездном кармане перед ТОК «Караван»; ул. Хади Такташа - по обеим сторонам улицы от пересечения с ул. М.Салимжанова до пересечения с ул. Спартаковской.

Как напоминают в комитете по транспорту Казани, неоплаченное размещение транспортного средства на платной муниципальной парковке влечет административную ответственность в соответствии со ст. 3.16 КоАП РТ. Размер штрафа составляет 2500 рублей.

По требованию ГИБДД УМВД РФ по г. Казани в целях обеспечения безопасности пешеходов муниципальная парковка на участке между трамвайными путями по ул. Б.Шахиди (возле корпуса 1 дома №2 по ул. Г.Тукая) общим количеством 8 машино-мест с 1 марта ликвидируется.