В проблеме бездомных животных и их агрессивности виноваты люди. Точнее, человеческая безответственность. Так считает, и с этим сложно не согласиться, главный ветеринарный врач по лечебно-профилактической и противоэпизоотической работе Государственного ветеринарного объединения Казани Гали Исхаков. Корреспондент «Казанских ведомостей» выяснила, какие требования предъявляются к частным собачьим приютам, узнала, кого выгуливает главный ветврач столицы и какое у него отношение к владельцам собак.



- Гали Мухаммедович, есть ли у вас как главного ветврача претензии к владельцам частных собачьих приютов?

- У меня нет к ним претензий - есть требования. Тому, кто желает заниматься приютами, хотел бы задать один вопрос: какую цель преследуете? На мой взгляд, лучше взять 15 собак и обеспечить им нормальные условия содержания с последующим их устройством. На деле, к сожалению, получается иначе. Набирают около сотни собак и потом не знают, что делать с ними. А это живые существа, которые едят, пьют, двигаются, вырабатывают продукты жизнедеятельности.

Прежде чем арендовать землю и собрать бездомных псин, придите к нам, узнайте, какие законодательные требования необходимо выполнить, чем и как животных кормить, лечить, в каких условиях содержать. В реальности происходит с точностью наоборот - вначале соберут собак в загон, доведут их до полуголодного состояния, разведут антисанитарию, потом хватаются за голову: питания животным не хватает, денег нет ни на прокорм, ни на оплату труда работников, аренды и коммунальных услуг. Ничего не имею против приютов, но весь мир не спасешь и не согреешь. Лучше начать с малого и взять как пример подобные успешно работающие учреждения в России. Тем более вся необходимая информация сейчас в интернете есть. Каждый уважающий себя хозяин приюта имеет собственный сайт, на котором охотно делится опытом.

- Каким должен быть первый шаг организатора приюта?

- Первое, что он обязан сделать, - это понять свою ответственность, в том числе и уголовную, за жизнь питомцев. Страшно говорить, некоторые приюты похожи на концлагерь для животных - холодные общие загоны, даже не вольеры. Собаки содержатся вместе, хотя больные и самки в период течки должны находиться в изоляции. Корм неизвестно из чего готовят. Ветеринарный осмотр, который должен проводиться ежедневно, в лучшем случае происходит раз в месяц. Животных необходимо вовремя вакцинировать, стерилизовать и кастрировать, но и это, если и делается, то с трудом - все упирается в деньги. Хотя наши ветеринарные врачи зачастую сотрудничают с приютами на безвозмездной основе.

- Действительно, есть прекрасные примеры частных собачьих приютов, где животные ухоженные, здоровые, их охотно разбирают по домам. В частности, в Подмосковье. В этом приюте работают по принципу Казанского зоопарка - у каждого питомца свой волонтер, который за свой счет обеспечивает его кормом и оплачивает при необходимости лечение.

- И это правильно. Это отличный пример того, как люди ответственно отнеслись к животным. К сожалению, даже собственники животных не готовы нести ответ за своих четвероногих питомцев. Избитая и больная тема - уборка собачьих экскрементов хозяевами во время прогулки. Возьмем для примера город, где проживают 10 тысяч собак зарегистрированных и 10 тысяч безнадзорных. Каждая из них, простите за подробности, производит в среднем по 300 граммов экскрементов ежедневно - это 6 тонн, и все они на улицах города. Можете себе представить?!

- Это ужасно!

- Согласен. Мы не можем даже добропорядочных граждан заставить убрать за их питомцами. Мне ни разу не довелось в Казани увидеть собаковода с пакетиком для складирования продуктов жизнедеятельности своего песика. Когда делаешь им замечание, возмущаются: это не наше дело! А чье же, позвольте узнать? Собака ваша, значит, и убирать за ней вам, уважаемые владельцы. В городе почти каждая детская площадка загажена экскрементами домашних животных, а это может привести к паразитарным и инфекционным заболеваниям.

Не собака виновата в том, что справляет нужду в неположенном месте, а ее хозяин. Давайте каждый начнет с самого себя, и вместе очистим наш город от этого биологического мусора. На эту тему я с зоозащитниками разговаривал не единожды, предлагая взять им под шефство хоть один казанский двор и организовать там ежедневную уборку животных экскрементов. Они отказываются, также объясняя, что это не их дело. Повторюсь: чье же? Собак надо не только любить и играть с ними. За ними надо ухаживать, убирать, содержать в чистоте, следить, чтобы не представляли окружающим опасность. За все это отвечает человек! У меня есть кошка, которая живет в нашей семье 17 лет. Я кормлю ее, убираю за ней, вакцинирую, вывожу гулять - это мои обязанности. И ни на чьи плечи не хочу их возлагать.

- Жители поселков жалуются на собачьи стаи. Сама живу в Северном и знаю, что не все собаки в них бездомные. Большая часть с ошейниками, а значит, имеют хозяев, которым лень выгуливать своих питомцев. Несут ли владельцы животных законодательную ответственность за поведение своих питомцев?

- Сейчас на уровне правительства Российской Федерации готовится соответствующий закон. Вернее, он уже был, но не устраивал в части ответственности владельцев домашних животных. В нем больше всего было написано про права. Если закон примут, то главное, что мы, ветеринары, сможем добиться, - это обязательное чипирование или биркование животных. Тогда вправе будем требовать от хозяина исполнения своих обязанностей, в том числе и того, чтобы он не допускал безнадзорного нахождения собаки на улице. Тот, кто решается взять собаку, должен понимать, какую ношу берет на себя. Это как минимум двухразовая прогулка каждый день, здоровое питание, дрессура, вакцинация и так далее. Надо правильно воспитать, чтобы не бросалась на людей, мелких животных. Если примут закон, где в первую очередь пропишется ответственность каждого собаковладельца за агрессивное поведение питомца на улице, безнадзорное нахождение, неубранные экскременты, нападение на окружающих и так далее, тогда, надеюсь, порядка будет больше. А беспризорных собак меньше. Нарушителей закона будут наказывать крупными штрафами, потому что нет ничего действеннее, чем наказание рублем.

- В новостных лентах периодически появляются сообщения о нападениях собак на людей. Жуткая трагедия случилась недавно в Свердловской области, где семилетнюю девочку на части разорвали охотничьи собаки. Почему такое происходит? И кто виноват, на ваш взгляд?

- Конечно же хозяева собак. В данном случае они допустили, что животные, натасканные на дичь, оказались без присмотра на улице. О безнадзорности мы уже говорили. К тому же сейчас время собачьих «свадеб», когда животные становятся очень агрессивными, озлобленными. Частичное решение проблемы - кастрация и стерилизация.

Что это даст? Если принять во внимание, что одна самка за два помета в год приносит 10 щенков и из них только половина - самки, то в результате несложных подсчетов получим цифру 3625 голов на пятый год проживания этой особи.

Стоимость кастрации одной собаки на сегодняшний день 2 - 3 тысячи рублей. Кастрация 3625 голов - сумма впечатляющая! Таких трат можно избежать, если вовремя кастрировать одного животного, дающего многочисленный помет.

Но есть еще одна причина. Некоторые россияне воспитывают в собаках ярость и злость. Бывая за границей, наблюдал за тамошними домашними собаками. Заморские, даже бойцовских пород, при встрече понюхают друг друга и мирно разойдутся. Российские собаки рычат, а хозяева одобрительно их подбадривают.