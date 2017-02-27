В столице Татарстана появился новый творческий коллектив - Большой духовой оркестр. Первое свое выступление, которое состоялось в Большом концертном зале им. С.Сайдашева, оркестр посвятил Дню защитника Отечества.



Формироваться оркестр начал осенью прошлого года. Идею создания нового профессионального коллектива в Татарстане тогда поддержал президент ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество», руководитель ансамбля Александрова Валерий Халилов. Дирижер собирался активно сотрудничать с оркестром и даже принять участие в этом концерте. К сожалению, все планы оборвала авиакатастрофа, произошедшая в декабре прошлого года над Черным морем.

Однако самое главное событие свершилось: Большой духовой оркестр впервые выступил перед слушателями и достойно показал свои возможности. Артистами нового коллектива стали не только опытные профессиональные музыканты, но и студенты Казанской государственной консерватории. Несмотря на разновозрастный состав и совсем небольшое количество репетиций, в целом оркестр звучал мощно и слаженно. В программе был исполнен и марш «Генерал Милорадович», написанный Валерием Халиловым. В память о погибших в авиакатастрофе музыкантах пронзительно прозвучало Адажио Альбинони. Солировала лауреат международных конкурсов Айсылу Сальманова. На стены концертного зала проецировались фотографии, на которых был запечатлен Валерий Халилов, и видеофрагменты выступлений ансамбля Александрова. Сочетание музыки и видеоряда оказало сильнейшее эмоциональное воздействие на зрителей: многие из присутствующих не могли сдержать слез… Однако концерт не стал траурным.

- Новый коллектив вышел на сцену и представил программу, утвержденную самим Валерием Халиловым. Я считаю, что это и стало главным посвящением уважаемому маэстро, - отметил главный дирижер Большого духового оркестра Евгений Афанасьев. - Наш оркестр пока еще не получил государственный статус, но все музыканты играют с большим энтузиазмом и верят в продолжение нашей творческой деятельности. Нам есть к чему стремиться, есть над чем работать, и мы будем совершенствоваться дальше.

Своим мнением поделился ректор Казанской государственной консерватории Рубин Абдуллин:

- Оркестр - это живой организм, который складывается от программы к программе. Его создание - длительный процесс. Это многие десятилетия работы учебных заведений, музыкальных школ, всей системы образования, которая вырастила талантливых музыкантов. Сегодня состоялось знаменательное событие, я очень рад за дирижеров и музыкантов. Надеюсь, что на этот оркестр обратят внимание как на профессиональный коллектив, который может дополнить красочную и многоплановую картину музыкальной культуры республики.