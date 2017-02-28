Вчера, в день своего 60-летия, Президент Татарстана Рустам Минниханов принимал поздравления от первых лиц российского правительства, других стран и республик. Практически в каждом поздравлении Президенту РТ желали крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.



Президент России Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова такими словами:

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Поздравляю Вас с 60-летием!

Высочайший профессионализм и компетентность, искренняя любовь к родному краю снискали Вам уважение жителей Татарстана.

Вы много и плодотворно трудитесь, неизменно демонстрируете ответственный, по-настоящему государственный подход к решению поставленных задач - в интересах развития республики и всей страны.

Желаю Вам здоровья, успешной реализации намеченных планов и всего наилучшего».

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем поздравлении отметил:

«Вы пользуетесь большим уважением в Татарстане, где во многом благодаря Вам немало сделано для динамичного развития республики, укрепления ее промышленного и сельскохозяйственного потенциала, повышения уровня жизни людей. Сегодня здесь по Вашей инициативе реализуются масштабные инвестиционные проекты... Кроме того, в регионе активно строятся современные поликлиники, школы, детские сады, жилые комплексы, дороги, ведется благоустройство городов и поселков. Все это находит широкую поддержку среди земляков, которые ценят Вас не только как талантливого организатора, но и как доброжелательного, отзывчивого и внимательного человека. Оставайтесь таким же и впредь».

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в своем поздравлении отметила:

«Компетентный и ответственный руководитель, Вы многое делаете для развития Республики Татарстан. Заслуженный авторитет среди коллег и жителей региона Вы по праву снискали благодаря плодотворной работе, направленной на расширение и углубление международных связей, повышение уровня инвестиций в экономику, поддержку интересов представителей более ста национальностей, проживающих в Татарстане».

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в своем поздравлении высоко оценил заслуги Президента РТ:

«На посту Президента республики перед Вами возникает немало труднейших задач, от решения которых зависит не только репутация Татарстана, но и всей страны. Вы достойно справляетесь со всеми испытаниями и показываете другим субъектам федерации пример, как может и должен развиваться регион... Знаю, что в Вашем лексиконе нет слова «назад», поэтому уверен: впереди - только успех и новые достижения!»

Из текста поздравления Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина:

«На ответственном посту Президента Республики Татарстан Вы вносите большой вклад в развитие региона, пользуетесь заслуженным уважением его жителей. Татарстан сегодня - технологически развитый инновационный регион, сохраняющий лучшие национальные традиции. Уверен, свои знания и большой жизненный опыт Вы и в дальнейшем будете направлять на реализацию программ развития республики и укрепление российской государственности».

В поздравительной телеграмме директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского в адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова говорится:

«Вы беззаветно служите народу республики, и будущее зависит от Вашей мудрости и дальновидности, Вы трудитесь над консолидацией и сохранением духовного наследия Татарстана. Мы ценим Ваш вклад в развитие связей Государственного Эрмитажа с музеями, образовательными и культурными учреждениями Республики Татарстан».

Также поздравления с юбилеем в адрес Президента РТ вчера поступили от президентов Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Туркменистана, первого Президента Республики Ингушетия Руслана Аушева, генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Крыма Сергея Аксенова, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. К поздравлениям присоединились и другие руководители российских регионов, представители религиозных конфессий.

По материалам пресс-службы Президента РТ