Общая сумма выплаченной жителям республики страховки на данный момент составляет 43,1 млрд рублей.

Более 142 тысяч вкладчиков ПАО «Татфондбанк» из Татарстана получили страховое возмещение от АСВ. По состоянию на 28 февраля 2017 года, общая сумма страховых выплат для татарстанцев составила 43,1 млрд рублей. Доля выплаченных сумм от общей общей суммы к выплате составляет 93,1 процента.

Выплаты производятся через Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Открытие и Ак Барс Банк.

Татарстанским вкладчикам Интехбанка, в свою очередь, было выплачено 12,4 млрд рублей. Получили страховое возмещение 26,3 тысячи вкладчиков банка. На данный момент выдано 97,3 процента от общей суммы выплат.