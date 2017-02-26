Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ озвучил наиболее важные экологические проекты в Год экологии в России.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов рассказал о «зеленых» проектах, восстановлении популяции редких животных и судьбе особо охраняемых природных территорий в стране. Интервью с замглавы Минприроды России опубликовал ТАСС.

В ходе интервью Мурад Керимов рассказал и о проекте строительства в России мусороперерабатывающих заводов.

«В качестве одного из "зеленых" проектов мы выбрали создание мусороперерабатывающих заводов в Московской области (четыре предприятия) и Татарстане (одно предприятие). Эти предприятия отвечают обоим параметрам: с одной стороны, они позволяют расходы (стоимость перевозки и захоронения твердых коммунальных отходов) превращать в доходы – отбор из ТКО вторсырья и его последующая продажа производителям, а также переработка мусора в топливо. С другой стороны, они обеспечивают радикальное снижение объемов захоронения отходов и улучшение условий проживания населения указанных регионов. То есть значительный и сразу видимый экологический эффект. Хочу еще подчеркнуть, что высокий уровень экономической и экологической обоснованности проекта подтвержден его ключевыми участниками, которыми являются Министерство экономики, Министерство энергетики, Минприроды, Минстрой, Министерство промышленности и прочие», – отметил в интервью Мурад Керимов.