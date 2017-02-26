Не так давно у автолюбителей появилась удобная альтернатива бумажному полису ОСАГО – возможность оформить его через Интернет.

С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны заключать его в электронном виде на всей территории Российской Федерации. Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома, при этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков.

Онлайн-продажи позволяют существенно повысить доступность услуги ОСАГО. Так, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в Татарстане за январь текущего года приобретено 1533 полиса.

Стоимость как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО рассчитывает одна и та же информационная система страховщика, поэтому нет разницы, приобретается он в офисе, у агента или через Интернет. Для расчета стоимости полиса можно воспользоваться калькулятором ОСАГО, размещенным на официальном сайте Российского союза автостраховщиков www.autoins.ru в разделе «ОСАГО / Расчет стоимости ОСАГО».

Перед заключением договора стоит проверить, доступна ли база Российского союза автостраховщиков (а именно к ней обращается страховщик при заключении договора), это может сделать сам автовладелец. Для этого РСА ввел систему «светофор» (если «зеленый», то база доступна). Проверить доступность онлайн-ресурсов с использованием «светофора» можно по ссылке: http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm_to_availability.htm.

При покупке электронного полиса важно аккуратно заполнять поля на сайте страховщика. Электронное ОСАГО для большинства потребителей является новым сервисом, автовладельцы только привыкают к возможности общаться со страховщиком по Интернету.

Процедура покупки электронного полиса достаточно простая, для нее потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе, – паспорт, водительское удостоверение, документы о регистрации транспортного средства и диагностическая карта (для автомобилей старше трех лет).

В случае невозможности оформления полиса е-ОСАГО, необходимо понять, с какой именно проблемой столкнулся автолюбитель и на каком этапе.

Например, если сайт страховщика выдает ошибку на этапе регистрации или авторизации на сайте, либо не поступают логин и пароль, автолюбителям просто нужно повторить процедуру через некоторое время. Иногда трафик в рабочее время достаточно высок, и сайты страховщиков могут не справляться с возросшим числом заявок на оформление полиса е-ОСАГО. Можно попробовать воспользоваться их сервисами в нерабочее время или в выходной день.

Также следует обратить внимание на качество интернет-соединения. Если проблема в нём, то обратиться к интернет-провайдеру.

Если проблема не с соединением, но сайт страховой компании выдает ошибку, необходимо попробовать обратиться в горячая линия страховщика.

В случае если предыдущие варианты уже были опробованы и это не принесло результата, вы можете подать жалобу в письменном виде в Отделение – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России по адресу: 420013, г. Казань, ул. Баумана, д. 37. Также можно заполнить электронную форму в интернет-приемной Банка России: www.cbr.ru.

К обращению нужно приложить снимок экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании. Без скриншота невозможно установить, что действительно доступа к электронному полису не было. Если у вас уже имеется доступ к личному кабинету страхователя ОСАГО нужно указать в обращении также логин. Указание таких параметров как Айпи-адрес, МАК-адрес и номер СИМ-карты позволит в ряде случаев более детально разобраться в возникших сложностях.