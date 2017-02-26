«Рубин» обыграл «Сибирь» в стартовом матче сезона.

1марта казанский «Рубин» провел свой первый официальный матч в 2017 году. В кубковом поединке четвертьфинала казанцы на своем газоне Центрального стадиона сошлись с футболистами новосибирской «Сибири». Работники стадиона приложили все силы для того, чтобы газон соответствовал праздничному моменту.

Увы, март - это март: в нашей полосе трава в это время года не растет. Так что газон был откровенно тяжелым. И комбинировать было сложно. Но территориальным преимуществом «Рубин» завладел быстро, и на 14-й минуте партнеры вывели на идеальную для удара позицию Жемалетдинова, но тот ухитрился попасть во вратаря.

Затем на 17-й минуте опасно пробил издали Ткачук - опять сибиряков спас вратарь. А на 42-й минуте со средней дистанции «ножницами» пробил Камболов, но и на сей раз голкипер гостей не сплоховал. Так что на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Весь второй тайм «Рубин» провел в атаках, а забить все не мог - поочередно промахивались из выгодных ситуаций Жонатас, Канунников, Ткачук. А время стремительно таяло, как таяли и силы игроков. И вот на 88-й минуте после передачи Камболова с фланга Жонатас изловчился и пробил точно в «девятку» ворот «Сибири» - 1:0.

Времени на то, чтобы отыграться у сибиряков уже не было. Так «Рубин» поздравил и болельщиков, и президента Татарстана Рустама Минниханова с юбилеем - юбиляр присутствовал на матче, и был искренне рад победе.

«Рубин» таким образом вышел в полуфинал розыгрыша Кубка России, где встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.