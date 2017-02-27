Об этом на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в ИА «Татар-информ», рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Гульсина Сабирова.

Встреча была приурочена к 10-летию с начала работы Государственной программы поддержки семьи и детства «Материнский (семейный) капитал». Как отметила Гульсина Сабирова, за эти 10 лет сертификаты на маткапитал были выданы 225 тысячам татарстанских семей, где родился второй ребенок.

По данным ОПФР в РТ, самым востребованным направлением по использованию средств маткапитала, по-прежнему является улучшение жилищных условий. Так распорядились «мамиными» деньгами 160 тысяч татарстанских семей. 9 тысяч обладателей сертификата на маткапитал решили направить его на образование детей, и только 47 заявлений было получено на перевод этих средств на накопительную часть пенсии матери.

Появилось новое направление использования маткапитала – на адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество. На данное направление пока не поступило ни одного заявления.