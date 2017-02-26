Президент РТ подчеркнул, что данный завод не станет объектом загрязнения Казани.

В рамках «Экологического урока» главу Татарстана ознакомили с программой «Школьный экопатруль», а также презентовали проект «Экогород». Лидер РТ подчеркнул, что подобные проекты необходимы для республики. Также Рустам Минниханов отметил, что ни медицина, ни спорт не помогут, если среда обитания не будет соответствовать тем критериям, которые должны быть.



В своем выступлении Рустам Минниханов коснулся и темы строительства в столице Татарстана мусоросжигательного завода. Он привел в пример Токио, в котором находятся более 20 мусоросжигательных заводов. Рустам Минниханов подчеркнул, что мусоросжигательный завод в Казани не станет объектом загрязнения. В Татарстане появится современный завод, который будет утилизировать отходы по высоким стандартам качества.