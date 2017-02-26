На днях в Казани стартовала регистрация участников чемпионатов KFC по футболу и стритболу международного проекта KFC BATTLE - 2017. Победителей проекта ждет фантастическая спортивно-развлекательная поездка в Барселону.

Участие в проекте абсолютно бесплатное. Для того чтобы выиграть главный приз, нужно собрать своих друзей, зарегистрироваться на официальном сайте проекта и доказать, что ваша команда достойна называться лучшей в стране. К участию в Чемпионате KFC по футболу допускаются команды из 5 основных игроков (и не более двух запасных), при этом профессиональных игроков должно быть не более двух. Предусмотрены три возрастные категории для юношей: 14 - 16 лет, 17 - 21 год, 22+, принять участие могут и женские команды, возраст девушек должен быть от 14 до 25 лет. Команды по стритболу должны состоять из трех участников (и одного запасного), профессиональный же игрок может быть только один. Возрастные ограничения - 14 - 19 лет для юношей и 14 - 25 лет для девушек. Регистрация открыта на сайте http://www.kfcbattle.com и продлится до 11 апреля. Отборочные этапы пройдут с 11 марта по 13 мая.

Кстати, наставниками состязаний станут трехкратный чемпион России по футболу, а также обладатель кубка УЕФА Роман Широков и чемпион НБА Тимофей Мозгов.

Справка «КВ». KFC BATTLE - уникальный социально значимый проект в том числе и для молодежи. Он помогает юношам и девушкам в их стремлении жить активно, поощряет целеустремленность, энергичность и дает широкие возможности для самореализации. Включает в себя не только футбол и стритбол, но и творческие дисциплины: вокал, рэп, танцы, блогинг. Кроме того, в конкурсе «Покажи свое» можно будет продемонстрировать свой уникальный талант в любой области.

Победители отборочных этапов отправятся на региональные фестивали, где им предстоит бороться за путевку на суперфинал KFC BATTLE, который пройдет в июле в Москве. Кроме главного приза, победителей ждут совместные выступления со звездами российского шоу-бизнеса, съемки клипов, продюсирование и многое другое. Масштаб проекта позволяет любому вне зависимости от пола, места проживания или уровня подготовки принять участие в проекте и открыть для себя новые грани своей личности.

С 2012 года в соревнованиях приняли участие около 60 тысяч молодых ребят в возрасте от 14 лет до 21 года. Проект поддержали более 20 футбольных и мини-футбольных клубов России, более 100 известных спортсменов, более 50 экспертов, общественных деятелей, действующих звезд спорта, выдающихся олимпийских чемпионов, а также ветеранов - легенд спорта, сообщает пресс-служба проекта KFC BATTLE.