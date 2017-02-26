Концерт не оставил равнодушным ни одного зрителя. Звучали песни из репертуара Ф.Синатры, популярные джазовые хиты XX века. Олег подготовил для казанской публики сюрприз - спел несколько татарских песен. Причем спел абсолютно без акцента, как будто татарский язык для него родной. 

Представляем гостя
Олег Аккуратов родился 21 октября 1989 года в городе Ейске. С рождения страдает полной слепотой. В четыре года проявил музыкальные способности, наигрывая на фортепиано услышанные мелодии. Его тут же привели в Ейскую музыкальную школу на прослушивание. Потрясенные педагоги сразу приняли мальчика в 1-й класс. Через два года Олег поступил в специализированную музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей в Армавире Краснодарского края.

Позже параллельно обучению там учился в Московском государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства в классе преподавателя Михаила Окуня. Поступил на эстрадно-джазовое отделение института музыки Московского университета культуры и искусства. В 2015 году с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию. Лауреат многих престижных международных и всероссийских музыкальных конкурсов. 
Выступал в одном концерте вместе с оперной певицей Монтсеррат Кабалье. Как участник Всемирного сводного хора ЮНЕСКО принимал участие в мировой премьере международной благотворительной акции «Тысячи городов мира», выступал в резиденции Папы Римского.

Олег сотрудничает с народным артистом России Игорем Бутманом. В составе Квартета Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра гастролирует по многим странам. В 2013 году стал настоящей сенсацией фестиваля «Триумф джаза».
Сейчас Олег много гастролирует как с собственным составом, так и с составом Игоря Бутмана по России и всему миру. В прошлом году на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом пианиста Golden Sunray, записанный с Квартетом Игоря Бутмана.

1 февраля 2017 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки состоялся первый большой сольный концерт Олега Аккуратова.

- Олег, в вашей жизни значительную роль сыграла Людмила Марковна Гурченко. Она выступала с вами, помогала и даже посвятила вам свою дебютную режиссерскую работу - фильм «Пестрые сумерки»… 
- Да, я благодарен судьбе за встречу с Людмилой Марковной. Она гениальная актриса, волевая, энергичная, целеустремленная, яркая, музыкальная… Людмила Марковна вывела меня на телевидение, на большую аудиторию, показала всей стране и обратила внимание общества на проблемы талантливых детей-инвалидов. Но она не единственный человек, который сыграл в моей жизни большую роль. Я счастлив, что мне довелось общаться с великими музыкантами мирового масштаба, учиться у них. 

- Вы много гастролируете и в то же время преподаете в Ростовском государственном колледже искусств. Как на все хватает время? 
- Стараюсь так планировать каждый день, чтобы все успевать. Мне нравится выступать, нравится общаться со студентами. Я преподаю им джазовую импровизацию. Могу сказать, что ребята талантливые, интересные, они любят импровизировать. Уверен, из них получатся хорошие джазовые музыканты.

- Многие родители и специалисты считают, что сегодняшняя система музыкального образования в России не способствует развитию творческих способностей в ребенке, а скорее, наоборот, гасит интерес к музыке…
- Это большая и серьезная проблема. Система образования должна быть единая для всех. Сегодня все во многом зависит от того, в какие руки попадет ребенок: повезет или не повезет с педагогом… Конечно, каждый педагог ищет индивидуальные подходы к своему ученику. Но определенная система преподавания должна быть все-таки одна. Я так считаю.

- Олег, вам музыка снится?
- Снится. И часто. Она бывает разная: классическая, эстрадная... Бывает, снятся некоторые идеи для моих произведений. Когда просыпаюсь, сразу стараюсь записать то, что запомнил. Но иногда саму музыку вспомнить не могу, остается только ощущение от нее...