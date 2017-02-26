Музыкант-виртуоз, певец, композитор из Ростова-на-Дону Олег Аккуратов и джазовая певица из Москвы Зоряна Фархутдинова выступили в Казани. На сцене Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая они представили совместную программу с Филармоническим джаз-оркестром РТ под управлением главного дирижера Анатолия Василевского.



Концерт не оставил равнодушным ни одного зрителя. Звучали песни из репертуара Ф.Синатры, популярные джазовые хиты XX века. Олег подготовил для казанской публики сюрприз - спел несколько татарских песен. Причем спел абсолютно без акцента, как будто татарский язык для него родной.

Представляем гостя

Олег Аккуратов родился 21 октября 1989 года в городе Ейске. С рождения страдает полной слепотой. В четыре года проявил музыкальные способности, наигрывая на фортепиано услышанные мелодии. Его тут же привели в Ейскую музыкальную школу на прослушивание. Потрясенные педагоги сразу приняли мальчика в 1-й класс. Через два года Олег поступил в специализированную музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей в Армавире Краснодарского края.

Позже параллельно обучению там учился в Московском государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства в классе преподавателя Михаила Окуня. Поступил на эстрадно-джазовое отделение института музыки Московского университета культуры и искусства. В 2015 году с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию. Лауреат многих престижных международных и всероссийских музыкальных конкурсов.

Выступал в одном концерте вместе с оперной певицей Монтсеррат Кабалье. Как участник Всемирного сводного хора ЮНЕСКО принимал участие в мировой премьере международной благотворительной акции «Тысячи городов мира», выступал в резиденции Папы Римского.

Олег сотрудничает с народным артистом России Игорем Бутманом. В составе Квартета Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра гастролирует по многим странам. В 2013 году стал настоящей сенсацией фестиваля «Триумф джаза».

Сейчас Олег много гастролирует как с собственным составом, так и с составом Игоря Бутмана по России и всему миру. В прошлом году на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом пианиста Golden Sunray, записанный с Квартетом Игоря Бутмана.

1 февраля 2017 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки состоялся первый большой сольный концерт Олега Аккуратова.

- Олег, в вашей жизни значительную роль сыграла Людмила Марковна Гурченко. Она выступала с вами, помогала и даже посвятила вам свою дебютную режиссерскую работу - фильм «Пестрые сумерки»…

- Да, я благодарен судьбе за встречу с Людмилой Марковной. Она гениальная актриса, волевая, энергичная, целеустремленная, яркая, музыкальная… Людмила Марковна вывела меня на телевидение, на большую аудиторию, показала всей стране и обратила внимание общества на проблемы талантливых детей-инвалидов. Но она не единственный человек, который сыграл в моей жизни большую роль. Я счастлив, что мне довелось общаться с великими музыкантами мирового масштаба, учиться у них.

- Вы много гастролируете и в то же время преподаете в Ростовском государственном колледже искусств. Как на все хватает время?

- Стараюсь так планировать каждый день, чтобы все успевать. Мне нравится выступать, нравится общаться со студентами. Я преподаю им джазовую импровизацию. Могу сказать, что ребята талантливые, интересные, они любят импровизировать. Уверен, из них получатся хорошие джазовые музыканты.

- Многие родители и специалисты считают, что сегодняшняя система музыкального образования в России не способствует развитию творческих способностей в ребенке, а скорее, наоборот, гасит интерес к музыке…

- Это большая и серьезная проблема. Система образования должна быть единая для всех. Сегодня все во многом зависит от того, в какие руки попадет ребенок: повезет или не повезет с педагогом… Конечно, каждый педагог ищет индивидуальные подходы к своему ученику. Но определенная система преподавания должна быть все-таки одна. Я так считаю.

- Олег, вам музыка снится?

- Снится. И часто. Она бывает разная: классическая, эстрадная... Бывает, снятся некоторые идеи для моих произведений. Когда просыпаюсь, сразу стараюсь записать то, что запомнил. Но иногда саму музыку вспомнить не могу, остается только ощущение от нее...