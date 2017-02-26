В Казани прошли рейды по обеспечению беспрепятственного проезда к зданиям и сооружениям транспортных средств экстренных оперативных служб, в которых использовалась специальная пожарная техника.

Мероприятия проводили совместно ОНД и ПР по г. Казани, УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ и ФГКУ «7 отряд ФПС по РТ» во дворах по улицам Чистопольской, Абсалямова, Четаева.

По результатам проведенных 16 и 20 февраля рейдов во дворах жилых домов и на подъездах к ним были выявлены транспортные средства, загромождающие подъездные пути для специальной пожарной техники.

В органы внутренних дел направлены запросы для установления личности владельцев этих автотранспортных средств. В дальнейшем эти собственники будут привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям по части 8 статьи 20.4 КоАП РФ. Суммы налагаемых штрафов составляют:

- на граждан - от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники содержатся в своде правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 м - при высоте зданий или сооружения до 13,0 м включительно;

- 4,2 м - при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно;

- 6,0 м - при высоте здания более 46 метров.

Помните, при пожаре дорога каждая минута. И драгоценное время, потраченное на маневрирование по узкому заставленному автомобилями дворовому проезду, а затем при невозможности проехать на прокладку пожарных рукавов на несколько десятков метров по улице, кому-то может стоить очень дорого.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Ново-Савиновский район) УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ.